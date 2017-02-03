Умер клавишник группы «Два самолета» Денис Медведев

О смерти музыканта и DJ Дениса Медведева в Петербурге сообщил знакомый погибшего Андрей Котов 3 февраля на своей странице в Facebook. Причины смерти музыканта пока неизвестны.

Запись Котова, также известного в музыкальных кругах как Дэн, появилась в социальной сети около четырех часов дня. Он поблагодарил погибшего Дениса Медведева за долгие годы приятного общения и назвал его уникальным человеком. «Пусть у тебя "там" (где бы это ни было) всё будет хорошо!» – добавил музыкант.

В группе «Два самолета», как пишут музыканты на своем официальном сайте, Медведев играл на клавишах и саксофоне. Он также приложил руку к творчеству таких групп, как «НОМ!», «Препинаки» и «Карибасы».

Кроме того, Денис Медведев был известен как DJ Re-disco. Под этим именем он выступал в различных клубах с 1998 года.

Он также работал промоутером клуба «Грибоедов». На странице заведения на сайте «ВКонтакте» его сотрудники попрощались с музыкантом.