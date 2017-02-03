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03.02.2017 19:28
1 Комментариев

Банкротство минует дольщиков «Элиса»

Дольщики стройкорпорации «Элис» могут получить квартиры до начала банкротства компании. Кредитор и застройщик договорились сначала сдать дом, а потом делить активы.
Банкротство минует дольщиков «Элиса»
Павел Каравашкин/Интерпресс

Долгострой ЖК «Звезда» на Московском шоссе должны сдать до конца марта. Дольщики скрестили пальцы – если банкротство застройщика не начнется до этого времени, им не придется доплачивать за квартиры и тратиться на услуги юристов. Риски все еще есть – один из совладельцев находящейся под банкротством группы компаний, Вадим Штерцер, не оставляет попыток вывести оставшиеся активы из холдинга.

Дом «Звезда» на 315 квартир должны были ввести в 2014-м. Спустя 2,5 года он почти готов. Осталось пустить тепло и воду, отделать паркинг и закрыть мелкие недоделки – на фасадах, в парадных. Все это дело одного месяца.

Застройщик сумел отсрочить банкротство, иск о котором подали в марте 2016-го. «Кредитор ООО «Аптекарский» согласился, что целесообразно сначала сдать дом и исключить из процесса банкротства дольщиков, – объясняет гендиректор «Элиса» Андрей Бровин. – Мы планируем ввести комплекс до конца первого квартала и уже готовим документы для госкомиссии».

Арбитражный управляющий Бровин появился в «Элисе» почти случайно. С 2014-го компанию раздирали конфликты. Основатели – Вадим Штерцер и Андрей Брындиков делили имущество – участки, торговые центры, самый значительный из которых – «Владимирский пассаж» на одноименной площади. Как утверждает Бровин, в сентябре 2016-го его привлек Брындиков, как наемного менеджера. Задачу поставил – достроить «Звезду».

Исчезновение «Элиса» с девелоперского ландшафта города предрешено. Компания задолжала 500 млн по кредиту Сбербанка, еще 3 млрд – поручительства за другие компании холдинга. Все имущество – торговые комплексы «Авеню», «Космос», «Владимирский пассаж» и отель «Достоевский» – оценено в те же 3 млрд. Оно отойдет «Аптекарьскому», выкупившему долги у Сбербанка. Интрига только одна – кто владеет «Аптекарским». Он оформлен на компанию из Белиза «Виктория Страттон Лтд».

Схема кажется простой, но таков только первый взгляд. ЖК «Звезда» фактически достраивается в долг. Стройкорпорация уже задолжала около 300 млн генподрядчику «Спецстрой» и новым кредиторам.

Достройке мешает все тот же корпоративный конфликт. В 2015-м Штерцер и Брындиков договорились финансировать стройку «Звезды» за счет продажи части квартир в комплексе «Ленинград» на Мориса Тореза, 118. Их стоимость оценена в 400 млн. Но в прошлом году, не дождавшись сдачи дома, Вадим Штерцер пошел на попятную. Его партнеры решили отсудить все квартиры себе через подконтрольную фирму.

«Мы пытаемся в судах доказать, что стройкорпорация – основной кредитор компании, которой передавались квартиры в ЖК «Ленинград», – говорит Бровин.

На руку «Элису» оказалось уголовное дело, инициированное дольщиками «Звезды». Из-за него квартиры на 400 млн. арестованы, и партнеры Вадима Штерцера не могут взять их под свой контроль.

Впрочем, дело также пока продвигается не слишком активно. Проверка установила, что «на сторону» утекло больше 165 млн рублей. Но несмотря на усилия дольщиков, следствие никак не может найти виновных в пропаже денег со стройки.

Квартиры в ЖК «Ленинград» – последний ценный трофей воюющих собственников. Стороне Вадима Штерцера деньги тоже очень нужны. «Аптекарьский» взыскивает с его партнера Александра Павлова 2,5 млрд. Первая инстанция выиграна. В январе Выборгский районный суд выдал исполнительный лист на арест всего имущества Павлова. Еще по 200 млн рублей взыскал Калининский районный суд с самого Штерцера и еще одного его партнера Юрия Петрова.

За 2,5 года дольщики уже потеряли интерес к корпоративному конфликту. Но все же очень надеются, что «Элис» успеет достроить дом до начала банкротства. Это позволит избежать затрат на юристов, длительного получения прав на жилье через суд и проблем с оформлением в собственность паркингов. Кроме того, при банкротстве горожанам придется создавать жилищно-строительный кооператив и доплачивать за достройку дома вместо застройщика.

Очередное рассмотрение заявление о банкротстве СК «Элис» назначено на 14 марта.

Елена Вавилова, "Фонтанка.ру"


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комментарии пользователей (1)
Chernousov
3 февраля 2017 г. 21:04
Если бы государевы слуги в России не наставляли народ, как, стоя на коленях, перед храмом бить лбом молитвы Богу напоказ, как делают они сами, и не водили бы хороводы вокруг церквей, а действительно занимались законотворчеством, то подобных ситуаций с обманом дольщиков в стране вовсе бы не было.
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