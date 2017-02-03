Экс-подрядчика строительства новой сцены МДТ признали недобросовестным поставщиком

В реестр недобросовестных поставщиков внесла компанию «Стройсоюз СВ» комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Минкультуры разорвало с фирмой контракт на строительство новой сцены Малого драматического театра в Петербурге в декабре 2016-го.

Как сообщает ФАС 3 февраля, контракт на строительство театра на Звенигородской улице, 7, был расторгнут из-за существенных нарушений «СтройСоюза СВ». После попадания в реестр недобросовестных поставщиков компания не сможет получать госконтракты в течение 2 лет.

Контракт стоимостью 2,5 млрд на строительство нового здания и реконструкцию казарм Семеновского полка был расторгнут в декабре 2016-го. Как сообщали в Северо-Западной дирекции Министерства культуры, подрядчик сорвал график работ.

Новый конкурс на достройку театра пока не объявлен. «СтройСоюз СВ» судится с дирекцией, требуя выплатить 590 млн рублей и отменить расторжение контракта. Дирекция предъявила ответные требования в возврате аванса на 220 млн рублей.

Тем временем к одной из структур «Стройсоюза» – компании «ИС-Лэнд» 27 января был подан иск о банкротстве. Фирму контролируют Александр Власов, Александр Караков и Максим Корнеев.