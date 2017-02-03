«Фонтанка» за 60 секунд — 31 января

Гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов подвел итоги недели и объяснил, кто виноват в том, что в Донбассе опять стреляют, какова реальная плотность русско-белорусской границы и почему надо по-доброму пожалеть депутата Поклонскую за ее суету вокруг «Матильды».

А заместитель главного редактора «Фонтанки» Евгений Вышенков объяснил, как похищать губернаторов. Правда, выяснилось, что украденный градоначальник – сомнительное приобретение.

«Дирекция театрально-зрелищных касс» принадлежит городу, а миллионные доходы сливает в частные компании, тесно связанные с Евгением Финкельштейном и семьей топ-менеджера ФСО. Мимо кассы, значит.

Ведущий и продюсер Михаил Шац объяснил, почему на новый стадион идти можно без страха – угрозы жизни не будет. Хотя сам заход подозрителен.

Петербургские фармзаводы увеличили объемы производства в 1,4 раза. Это не мы стали чаще болеть. Это они стали больше продавать. По госзаказу.

Черный вторник близко. Ведущие [Фонтанки.Офис] поговорили с экономистами, чтобы подготовить вас хотя бы морально.

Петергофская похитительница ребенка арестована. Дама, что называется, с прошлым.

По делу о гибели вице-спикера ЗакСа Петербурга Павла Солтана и его жены предъявлено обвинение водителю «Мерседеса Бенц С 200».

Глава Фонда борьбы с коррупцией оппозиционер Алексей Навальный намерен посетить Петербург. Ждем.

У застреленной в ЦПКиО белки обнаружились сторонники. Они оставили на воротах парка транспарант с посланием сыну судьи Елисею Владимирову. Из текста следует, что белкоубивец — трус. Мы считаем, что павшему грызуну пора поставить памятник.