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21:14 03.02.2017
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Станция метро "Проспект Ветеранов" закрыта для пассажиров
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"Квадрат.ру": Фанатскому движению «Зенита» выделят участок под строительство детского футбольного стадиона
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Лукашенко: Ответственность за ситуацию на Донбассе лежит на президенте Украины
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Лукашенко назвал "полным вымыслом" слухи о выходе Беларуси из ЕАЭС и Союзного государства
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Вышенков: Как украсть Полтавченко или Дрозденко
16:27
В 13 домов в Невском районе вернулось отопление
16:24
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16:18
В Петербурге с крыши электрички сняли 15-летнего экстремала
16:11
Бастрыкин наградил финских коллег медалями
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Что происходит в Донецке: Авдеевка - новое Дебальцево?
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03.02.2017 19:16

«Фонтанка» за 60 секунд — 31 января

Гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов подвел итоги недели и объяснил, кто виноват в том, что в Донбассе опять стреляют, какова реальная плотность русско-белорусской границы и почему надо по-доброму пожалеть депутата Поклонскую за ее суету вокруг «Матильды».

А заместитель главного редактора «Фонтанки» Евгений Вышенков объяснил, как похищать губернаторов. Правда, выяснилось, что украденный градоначальник – сомнительное приобретение. 

«Дирекция театрально-зрелищных касс» принадлежит городу, а миллионные доходы сливает в частные компании, тесно связанные с Евгением Финкельштейном и семьей топ-менеджера ФСО. Мимо кассы, значит. 

Ведущий и продюсер Михаил Шац объяснил, почему на новый стадион идти можно без страха – угрозы жизни не будет. Хотя сам заход подозрителен. 

Петербургские фармзаводы увеличили объемы производства в 1,4 раза. Это не мы стали чаще болеть. Это они стали больше продавать. По госзаказу. 

Черный вторник близко. Ведущие [Фонтанки.Офис] поговорили с экономистами, чтобы подготовить вас хотя бы морально. 

Петергофская похитительница ребенка арестована. Дама, что называется, с прошлым.

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Глава Фонда борьбы с коррупцией оппозиционер Алексей Навальный намерен посетить Петербург. Ждем.

У застреленной в ЦПКиО белки обнаружились сторонники. Они оставили на воротах парка транспарант с посланием сыну судьи Елисею Владимирову. Из текста следует, что белкоубивец — трус. Мы считаем, что павшему грызуну пора поставить памятник. 


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Tele2 запускает бесплатные выездные консультации мобильных агентов Skylink. Теперь жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут вызвать представителя компании в любую точку региона для консультации и подключения к сети скоростного интернета LTE-450.
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Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» приглашает всех посетить Царскосельский каток на Треугольной площади
«Уральские авиалинии»
03.02.2017 09:00
"Уральские авиалинии" запускают теплую акцию в Санкт-Петербурге
Уже мечтаете о жарком лете и незабываемом отпуске? «Уральские авиалинии» помогут настроиться на лето 2017. Авиакомпания раскрасила крупные мегаполисы страны яркими QR-кодам
Tele2
02.02.2017 17:55
Tele2 подключает к сети LTE-450 через мобильных агентов
Tele2 запускает бесплатные выездные консультации мобильных агентов Skylink. Теперь жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут вызвать представителя компании в любую точку региона для консультации и подключения к сети скоростного интернета LTE-450.
«Новоорловский»
31.01.2017 14:27
ЮИТ передает ключи от «Новоорловского»
Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приступила к передаче квартир в домах первой очереди комплекса комфорт-класса «Новоорловский», создающийся по проекту известного испанского архитектора Рикардо Бофилла
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27.01.2017 20:01
Федор Туркин: «Мы не имеем права быть в стороне от этого величайшего события»
В честь 73-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для ветеранов войны и их родных именитые петербургские музыканты и солисты лучших театров города исполнили песни на сцене театра Буфф
ЖК Yolkki Village
27.01.2017 15:00
В ЖК Yolkki Village строят наружный водопровод
В ЖК Yolkki Village начались работы по строительству наружного водопровода. После проведение тендера выбор пал на компанию ООО “БестСтрой”.
www.key.ru
27.01.2017 12:20
КЕЙ объявляет дни КИБЕРСКИДОК
Сеть супермаркетов цифровой техники объявляет о старте акции КИБЕРСКИДКИ. Два дня: с 19:00 29 января по 23:59 30 января 2017 года — покупатели КЕЙ могут приобрести товары (цифровую технику и аксессуары) с реальными скидками до 70%.
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Монтаж внутреннего электроснабжения на объекте ЖК YolkkiVillage практически завершен. В первую очередь устанавливалась система внутреннего электроосвещения во втором и третьем корпусах первой очереди строительства “Елки Вилладж”.
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От сердца к сердцу: UBU.ru начал сбор средств для детей
Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.
ЖК «Граффити»
25.01.2017 15:15
В ЖК «Граффити» поселится «Алиса в стране чудес»
Компания «Ойкумена» представила проект детской площадки для второй очереди ЖК «Граффити». Вдохновением стала сказка Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес» - все элементы задекорированы под общую стилистику Английского парка.
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