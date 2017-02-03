Кокорин и Дзюба выйдут в стартовом составе "Зенита" против "Спарты"

Тренерский штаб сине-бело-голубых определил стартовый состав на четвертый матч тренировочных сборов в Испании против пражской "Спарты".

В воротах сыграет Юрий Лодыгин, в обороне — Александр Анюков, Луиш Нету, Доменико Кришито и Юрий Жирков, в полузащите — Хави Гарсия, Эрнани, Жулиано и Олег Шатов, в нападении — Александр Кокорин и Артем Дзюба (капитан команды).

В запасе — все остальные игроки, отправившиеся на сборы, сообщает официальный сайт клуба.

Матч против «Спарты» начнется 3 февраля в 20.00 по петербургскому времени. В прямом эфире игру покажут «Зенит-ТВ» и «Матч ТВ».