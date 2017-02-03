За угон "Инфинити" в Петербурге арестован эвакуаторщик, а следствие смотрит на коллег

Василеостровский суд согласился с ходатайством Следственного комитета и арестовал владельца автоэвакуатора, на котором была увезена "Инфинити". Другое дело, что угон был совершен в Приморском районе, да и подследственность статьи – «кража» – закреплена за МВД. «Фонтанка» выяснила, что решение передать уголовное дело в СК другого района принято из-за неявных, но все же подозрений в отношении самих правоохранителей.

По информации «Фонтанки», около 19 часов 3 февраля Василеостровский суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета Василеостровского района и арестовал на два месяца 40-летнего жителя Псковской области Валерия Иванова. Ему вменили третью часть статьи 158 УК – «кража». А подозревается он в том, что еще 23 октября прошлого года совместно с неустановленными лицами совершил угон в Лыжном переулке в Приморском районе автомашины "Инфинити QX 56".

«Фонтанка» разузнала главную интригу этой, на первый взгляд обыкновенной, новости. По данным нашего издания, все началось с самоубийства владельца "Инфинити" в начале октября 2016 года. После чего из Москвы в Петербург приехала его сестра. Как и положено, при подобных проверках материал находился в Следственном комитете Приморского района. А к документам были приложены еще и изъятые ключи от "Инфинити".

В результате ключи под роспись были отданы сотрудниками полиции близким покойного, но на месте парковки они "Инфинити" не обнаружили и сообщили об угоне. Так 5 декабря прошлого года Следственным управлением УМВД по Приморскому району было возбуждено уголовное дело. Однако далее произошла крайне нетипичная процедура – это уголовное дело из следствия МВД Приморского района было передано в Следственный комитет Василеостровского района для объективного расследования.

Как стало известно «Фонтанке», такое решение было принято из-за косвенных фактов, говорящих о том, что следователь СК Приморского района мог иметь опосредованную связь с угонщиками. По данным «Фонтанки», этим занималась даже Служба собственной безопасности СКР, и следователь проходил полиграф. Кстати, сам следователь дал объяснения, что ключи от "Инфинити" он передал полицейским.

Также в ходе следствия были взяты камеры видеонаблюдения в микрорайоне, откуда угнали иномарку, а они показали, как "Инфинити" уезжает на автоэвакуаторе. Но самое интересное, что на тех же видеокамерах видно, что до эвакуации к "Инфинити" подходят неизвестные, пытаются открыть машину ключами, но не могут, так как сел аккумулятор.

В результате был установлен эвакуаторщик, 40-летний житель Псковской области Валерий Иванов, который повел себя странно. Вначале он скрывался несколько дней от оперативников, а когда его все-таки нашли, то он не мог вспомнить, кто его попросил транспортировать "Инфинити", а потом забыл и место, куда доставил иномарку.

Что касается его биографии, то она не кристальна. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за неправомерное завладение транспортным средством и грабеж.

Сегодня, 3 февраля, Следственный комитет Василеостровского района вышел в суд с ходатайством об его аресте. По информации «Фонтанки», в постановлении следователь напечатал то, что интересует всех больше, чем личность арестованного: «...имеются достаточные основания полагать о возможной причастности сотрудников полиции к хищению указанной автомашины».