Ту-22м3 отбомбились по террористам в Сирии

Дальняя авиация РФ 3 февраля нанесла групповой удар по боевикам запрещенного в РФ "Исламского государства" (ИГ). Все самолеты вернулись на базы.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, Ту-22м3 ( их количество МО РФ не уточняет), взлетев с территории России и совершив перелет над Ираном и Ираком, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе сирийского города Аль-Маядин (провинция Дейр-эз-Зор). Целями для поражения стали выявленные крупные склады боеприпасов и вооружения террористов.

Средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей.

Истребительно-авиационное прикрытие самолетов Ту-22м3 осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим.

После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.