Три ЖКС за 500 баксов

Три жилкомсервиса с фондом под 2 тысячи домов и многомиллионными долгами проданы за 30 тысяч рублей. Новый собственник раньше к ЖКС отношения не имел. Схема напоминает попытку реального владельца решить долговые проблемы.

Коммунальный аукцион неслыханной щедрости прошел в конце года — по информации "Фонтанки", по цене в 10 тысяч рублей за каждую были проданы три компании одной группы: «ПромИнвест Запад», «ПромИнвест Восток» и «ПромИнвест Центр». Через них управляются, соответственно, ЖКС № 1 Кировского района, ЖКС № 1 Красногвардейского района и ЖКС № 2 Центрального района. Почти одновременно рядом с ними образовалась управляющая компания, которая готова оказывать все услуги на правах генподрядчика. При нынешнем состоянии жилкомсервисов эта рокировка может позволить им сохранить дома, даже несмотря на арестованные счета.

Нынешняя сделка – не первый случай, когда три названных ЖКС так непринужденно меняют владельца. Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что город в 2009 году продал доли по 80% в каждом из них компании «СитиСервис». Почти сразу за 98 млн рублей их перекупило ООО «ПромИнвест». Через два года в капитал компании вошел бывший вице-президент «Мегафона» Игорь Широков, из «ПромИнвеста» выделили три «районные» компании, а летом 2016 года Широков продал их бывшему директору салона красоты Наталье Зеленцовой. Ближайший родственник Зеленцовой Дмитрий Руденко в свое время работал в смольнинских комитетах — жилищном и финансовом, а затем имел крупные доли в нескольких управляющих компаниях Ростовской области. В 2014 году он официально вышел из этого бизнеса и возглавил ФГУП СКТБ «Технолог».

Нынешний этап смены собственника тоже не лишен изящества. Единый в трех лицах "ПромИнвест" вместе с подведомственными ЖКС было продан еще в декабре. Коммунальный холдинг теперь принадлежат жительнице Кингисеппа Елене Менсон, которая раньше, насколько можно судить, работала в розничной торговле, особенного интереса к ЖКХ не выказывала, а теперь оказалась собственником трех ЖКС с миллиардными оборотами.

Еще в начале 2016 года была создана «Управляющая компания «ПромИнвест». В декабре ее переименовали в «ЕвроСити». Две трети ее принадлежит Нонне Пиликиной. По словам собеседников «Фонтанки», в свое время она фактически приняла в управление ростовские ЖКХ-активы Дмитрия Руденко после его ухода (ее присутствие подтверждается выписками более чем по 10 компаниям). Директором «ЕвроСити» оказался Сергей Олейников, система СПАРК опознает его как бывшего члена совета директоров Таганрогбанка и сотрудника краснодарского военкомата. Словно нарочно, в середине прошлого года он возглавил компанию-близнеца, еще один «ЕвроСити». Различаются фирмы временем регистрации и уставным капиталом (300 тысяч рублей у первого против 10 тысяч у второго). К тому же у младшего «ЕвроСити» другой собственник — в недавнем прошлом индивидуальный предприниматель на рынке такси.

По информации «Фонтанки», сотрудникам трех ЖКС на прошлой неделе предложили переоформиться в компанию «ЕвроСити», которая намерена выступить генподрядчиком при выполнении работ для жилкомсервисов. Не запутаться в этих рыночных омонимах помог сам Сергей Олейников — он сообщил корреспонденту «Фонтанки», что речь идет именно о меньшем «ЕвроСити», а бывшая УК «ПромИнвест» к этим активам никакого отношения не имеет. Он также уточнил, что обе компании получают лицензии управляющих организаций.

Теоретически это может свидетельствовать о планах подлинных владельцев ЖКС. Дело в том, что при переводе работ на аутсорсинг деньги жителей через ВЦКП пойдут именно «ЕвроСити» – а не на счета жилкомсервисов. Со счетами проблема: они арестованы, что подтвердили "Фонтанке" в службе приставов.

«Представители ГК "Проминвест" ситуацию пока не комментируют, – сообщили в пресс-службе группы компаний. – Работа ЖКС 2 Центрального района, ЖКС 1 Кировского района и ЖКС 1 Красногвардейского района ведется в штатном режиме».

Так что далее начинается область предположений. Не слишком снежную и не самую затратную зиму можно провести в режиме аутсорсинга, а потом начать в домах процедуру голосования за переход под управление «ЕвроСити» (кто бы из «близнецов» под этим ни понимался). Вместо трехголового отягощенного долгами холдинга получаем единую управляющую организацию.

Случаи, когда проблемные УК «сбрасывали» прежнюю оболочку, известны на рынке – причем далеко не всегда они предпринимали для этого столько усилий. В этом случае шансы кредиторов на погашение задолженностей жилкомсервисов становятся довольно призрачными.

Долгов накопилось немало — как, впрочем, у всей коммунальной отрасли города в целом. ТГК-1 ждет 458 млн рублей — от Кировского жилкомсервсиа. ГУП ТЭК — 367 млн от Красногвардейского и 50 млн от Кировского. У Водоканала традиционно внушительные цифры просрочки — 67 млн, 145 млн и 203 млн от Красногвардейского, Центрального и Кировского, соответственно. «Петербурготеплоэнерго» (ПТЭ) выставил ЖКС №2 Центрального района счет по долгам на 480,64 млн рублей, из них просрочено 376 млн. Иногда ситуация выливалась в уголовные дела: в частности, их возбуждали в отношении экс-директора ЖКС №2 Центрального района и всего "ПромИнвеста" Дмитрия Стригуненко. Энергетики пытались взыскать 200 млн рублей, правда, списать со счета жилкомсервиса приставам удалось лишь 18 млн.

Природа таких задолженностей разная, большинство частников и государственных ЖКС тянут их за собой еще с «доприборного» периода, когда счета за потребление теплоэнергии выставлялись балансовым методом (до 2012 года). Работающие на рынке давно утверждают, что не влезть в долги тогда было практически нереально. После выхода правительственного постановления № 354 показания стали снимать с общедомовых приборов учета, однако накопленные к этому времени недоимки никто, разумеется, списывать не стал. Добавляются и пени. Так что нередко ситуация развивается следующим образом: ЖКС-должник начинает стабильно проигрывать арбитражи по долгам, а ресурсники обзаводятся исполнительными листами. Плата за жилищные услуги больше не задерживается на счетах управляющих организаций, но и не идет на зарплаты персоналу — средства списываются в счет погашения задолженностей.

Именно это сейчас происходит с тремя жилкомсервисами. До поры до времени ЖКС, которому как-то надо убирать подъезды и чинить трубы в подвале, может играть с приставами в казаки-разбойники – открывать все новые и новые счета по мере того, как о них становится известно ведомству. А в определенный момент появляется идея решить вопрос более радикально.

«Мы, разумеется, не можем утверждать наверняка, какие планы у владельцев ЖКС «ПромИнвест», – говорит глава СРО "МежРегионРазвитие" Владислав Воронков. – Однако перевести работы и денежные потоки на подконтрольного генподрядчика в данной ситуации, с точки зрения управляющей организации, было бы логично».

Эксперимент с передачей государственных ЖКС в руки частников чиновники затеяли в 2009 году. Тогда это вписывалось в еще одну стратегию: снизить долю города в управляющих компаниях до показателя не более 25% – это позволяло рассчитывать на федеральное софинансирование на капремонт домов. Однако буквально пару лет спустя начались проблемы — в частности в Кировском районе. Из-под ЖКС № 1 выводили дома и передавали их ГУПРЭП «Строитель», причем последний раз информация об этом появилась год назад.

Николай Кудин