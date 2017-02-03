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03.02.2017 18:37

Смольный намерен изъять землю «Роснефти» под продолжение Софийской улицы

Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры подал иск в Арбитражный суд к дочерней структуре «Роснефти» – ООО «РН-Трейд». Речь идет об изъятии земельного участка под госнужды.

Как пояснили "Фонтанке" 3 февраля в комитете, земля требуется для проведения работ по продолжению Софийской улицы. АЗС на участке нет.

Конкурс на подключение Софийской улицы к трассе М-11 прошел в прошлом году. Победила компания «ЕвроТрансСтрой». Стоимость контракта составляет 5,073 млрд рублей, работы должны быть выполнены до 30 июня 2018 года.

В сентябре прошлого года «РН-Трейд» уже судилась с городом. В тот раз компания успешно оспорила решение администрации Выборгского района в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды участка на трассе "Скандинавия".


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Tele2
03.02.2017 10:28
Московские абоненты Tele2 получат скидку на такси Gett
Благодаря партнерству двух компаний, сервис Gett позволяет пассажирам наряду с привычными тарифами («Эконом», «Комфорт», «Бизнес» и другими) воспользоваться тарифом «Tele2»
Фото предоставлено компанией «МРСК Северо-Запада»
02.02.2017 16:01
Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»
В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
Tele2
01.02.2017 10:41
Tele2 рассказала о переносе остатков услуг в новой рекламе
Tele2, на днях заявившая о новой стратегии развития, выпустила рекламные ролики в поддержку коммуникационной платформы «Другие правила».
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