Смольный намерен изъять землю «Роснефти» под продолжение Софийской улицы

Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры подал иск в Арбитражный суд к дочерней структуре «Роснефти» – ООО «РН-Трейд». Речь идет об изъятии земельного участка под госнужды.

Как пояснили "Фонтанке" 3 февраля в комитете, земля требуется для проведения работ по продолжению Софийской улицы. АЗС на участке нет.

Конкурс на подключение Софийской улицы к трассе М-11 прошел в прошлом году. Победила компания «ЕвроТрансСтрой». Стоимость контракта составляет 5,073 млрд рублей, работы должны быть выполнены до 30 июня 2018 года.

В сентябре прошлого года «РН-Трейд» уже судилась с городом. В тот раз компания успешно оспорила решение администрации Выборгского района в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды участка на трассе "Скандинавия".