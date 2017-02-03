Суд в Детройте приостановил действие антимигрантского указа президента США

Окружной судья из города Детройт, штат Мичиган, 3 февраля временно приостановила действие указа президента США Дональда Трампа об ограничениях в отношении иммигрантов.

Как сообщает Lenta со ссылкой на Reuters, согласно постановлению, вынесенному судьей Восточного округа Мичигана Викторией Робертс, запрещается «отказывать во въезде в США тем, кто легально живет в стране на постоянной основе, а также тем, кто имеет действующую иммиграционную визу».

Как уточняет американское агентство, изначально неназванный истец просил о постоянном судебном запрете на действие указа.

Ранее судья Энн Доннелли из Федерального окружного суда Восточного округа Нью-Йорка разрешила иностранцам с действующей американской визой, которые уже приехали в Соединенные Штаты и попали под действие указа об ужесточении иммиграционной политики, временно оставаться в стране.

27 января Трамп подписал указ о запрете въезда в страну гражданам семи государств, в которых ислам является господствующей религией: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Помимо этого на 120 дней он приостановил прием беженцев из Сирии. Указы Трампа оспорили сразу в нескольких судах в США.