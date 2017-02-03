В метро Петербурга был сбой в системе пополнения проездных карт

Пассажиры метрополитена Петербурга вечером 3 февраля не смогли воспользоваться системой пополнения проездных карт. К шести часам вечера неисправность устранили.

О том, что в метро после 17 часов пассажиры могли проехать только по жетонам при нулевом балансе на электронных проездных. «Фонтанке» пожаловались читатели. По их словам, деньги на карту не получалось положить ни через специальные автоматы, ни в кассах метро. Система была неисправна в течение часа.

Как уточнили "Фонтанке" в казенном учреждении «Организатор перевозок», которое, в том числе, ответственно за исправную работу системы, на данный момент проблема уже устранена и специалисты выясняют, что стало причиной отключения. Пока что также неизвестно, в чьей зоне ответственности, «Организатора перевозок» или самого метрополитена, была неисправность.

Напомним, у пользователей электронных карт уже возникали сложности с их пополнением. Новая система суточных и недельных проездных, которая начала действовать в городе с января 2017 года, не позволяет пополнить карту одновременно на разные виды проездного, так как система не может их отличить друг от друга.

Кроме того, новые проездные не смогла считать часть техники, а именно ручные валидаторы в наземном транспорте.