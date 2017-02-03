Вместо стеклянных банок в Петербург пытались ввезти видео-, аудио- и фототехнику

Сотрудники Кингисеппской таможни и пограничной службы в ходе рядового осмотра ввозимых товаров 3 февраля вместо банок и крышек нашли дорогостоящую аппаратуру.

Как сообщает пресс-служба ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти, в двух контейнерах, в которых должен был находиться груз, полезный при заготовках на зиму, в Петербург везли запчасти для иномарок, электротехнику, фотоаппараты и объективы к ним. Общая стоимость груза, который на самом деле был ввезен на территорию РФ, превышает полтора миллиона рублей, что может стать основанием для возбуждения уголовного дела.

Контейнеры, груз в которых предназначался для одной из фирм Северной столицы, арестован.