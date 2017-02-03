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03.02.2017 20:37
3 Комментариев

Смольный взялся за "Восточную хорду"

Долгожданный проект - строительство Восточного скоростного диаметра - сдвинулся с мертвой точки. Чиновники уже готовы к разговору с проектантами.
Смольный взялся за "Восточную хорду"
Коллаж /"Фонтанка"/Яндекс.Карты

Когда Петербург пересечет еще одна скоростная магистраль – гадать об этом теперь станет проще. Смольный объявляет конкурс на разработку проекта ВСД. От проекта до момента строительства могут пройти десятилетия, а, быть может, пара лет. Пока точно одно: трассировка будущей магистрали изменена. Кто-то будет этому рад, а вот жителям восточной части Петербурга придется пожертвовать своим имуществом ради новой платной дороги.

Со дня на день Смольный объявит конкурс на разработку проекта строительства восточного скоростного диаметра (ВСД). "Фонтанке" именно с такой формулировкой эту информацию подтвердили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга.

ВСД или "Восточная хорда"(так осенью 2016 года проект был представлен президенту Владимиру Путину) начнется от "Западного скоростного диаметра" (ЗСД), пройдет по мосту через Неву (в створе улиц Фаянсовая и Зольная) и на востоке города "вклинится" в КАД между Кудрово и Заневкой.

"Этапность строительства будет определена на основе проектной документации. Сейчас об этом рано говорить", – заявили "Фонтанке" в КРТИ. Ранее строительство магистрали планировали разбить на три очереди. Первая со строительством моста через Неву – отрезок от Глухоозерского шоссе до Ладожского вокзала. Вторая – от Ладожского вокзала до КАД. Третья – от ЗСД до Глухоозерского шоссе.

Возможную трассировку "Восточного скоростного диаметра" Смольный показал еще в 2016 году.

Архив/КРТИ

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Ее уже можно забыть. В январе текущего года петербуржцы познакомились с новым "дорожным" документом – концепцией развития транспортной инфраструктуры СПб до 2048 года (документ был разработан по заказу КРТИ). Как уточнил во время публичного обсуждения документа глава Центра экспертиз ЭКОМ, урбанист Александр Карпов, концепция будет учтена при корректировке генплана Петербурга в 2017 году.

Разработчики концепции незначительно сместили въезд на ВСД с ЗСД, Предполагалось, что трасса начнется от ЗСД в районе улицы Броневой. Сейчас точкой врезки стала улица Благодатная.

Действующий Генплан (слева) и предполагаемые изменения (справа)
Действующий Генплан (слева) и предполагаемые изменения (справа)

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Но это непринципиально. Далее – от ЗСД до Фаянсовой улицы – магистраль пройдет, как и планировалось. А вот трассировка восточной части ВСД – с момента въезда на улицу Зольную по направлению к Кудрово – существенно скорректирована.

Ранее ВСД с Зольной улицы (с пробивкой на проспект Пятилеток) поворачивала на улицу Кржижановского и на границе города проходила в месте пересечения улиц Кржижановского и Коллонтай.

В схеме, которая отображена в концепции, исчезла пробивка на проспект Пятилеток. Сам скоростной диаметр с улицей Зольной пройдет через улицы Ванеева, Ворошилова,затронет улицу Латышских Стрелков и, пересекая железнодорожные пути, продолжится вдоль улицы Хасанской с пробивкой до улицы Коллантай (в месте примыкания к улице Лопатина). Кстати, для этой трассировке дорожникам придется снести большой гаражный кооператив на улице Хасанской.

Пока не будет представлен разработанный проект строительства ВСД, горожанам остается только гадать: сколько съездов проектировщики вклинят по ходу Фаянсово-Зольной магистрали. Судя по действующему генплану, они гарантировано появятся на Новоизмайловском, Витебском проспектах, проспекте Обуховской обороны и в районе Ладожского вокзала.

Примечательно, что ни первый, ни второй вариант строительства ВСД не предусматривает съезды от границ Петербурга до места стыка с КАД. Соответственно, жители Кудрово пока отрезаны от будущей скоростной магистрали.

Активно застраиваемый поселок Кудрово находится внутри КАД. Еще в 2015 году прогнозировалось,что за 5 лет там будет построено и сдано 3 млн кв.м жилья. По разным оценкам, после строительного бума население Кудрово составит от 35-50 тыс человек. Самая большая проблема Кудрово – съезды и выезды. В поселок можно попасть либо с Ленинградского улицы, собирающей пробки на переезде,либо протиснувшись между гаражами со стороны проспекта Большевиков. До ближайшего метро – "Улица Дыбенко" – люди добираются минут 40.

На проектирование предварительной трассы Фаянсово-Зольной магистрали Смольный планировал выделить 63 миллиона рублей. Сколько миллиардов придется вложить в строительство самого скоростного диаметра, пока неизвестно. Это в конце 2016 года подтвердил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. "Сумма называется инвесторами в 150-160 миллиардов рублей. Мы, честно говоря, считали меньше. Но это были самые предварительные оценки", – цитировали Полтавченко российские информагентства.

Как уже сообщала "Фонтанка", для строительства ВСД по системе государственно-частного партнерства (ГЧП) будет привлечен инвестор, который в будущем сможет вернуть свои вложения за счет платного проезда по магистрали (аналогично финансированию ЗСД). Пул возможных интересантов пока не сформирован. Предполагается, что реальный срок начала строительных работ после проектирования трассы – не раньше, чем через 1,5-2 года.

Катерина Кураева, "Фонтанка.ру"

Справка:

О необходимости транспортного развития восточной части Петербурга говорят очень давно. В октябре 2013 года команда Георгия Полтавченко представила собственную инвестиционную стратегию в Мюнхене на традиционной международной выставке недвижимости и инвестиций Expo Real. В предыдущие два года правительство Петербурга показывало на подобных мероприятиях те проекты, реализация которых началась еще при Валентине Матвиенко: новый терминал Пулково, ЗСД, «Морской фасад». А на крупнейшую выставку во французских Каннах весной 2013 года делегация Петербурга вообще не поехала – впервые за 15 лет.

Осенью 2013-го заявлялось, что Смольный сформировал портфель собственных проектов и комитет по инвестициям представил в Германии проект строительства скоростной магистрали в створе улиц Фаянсовая – Зольная (от южного участка ЗСД до восточного полукольца КАД). О необходимости ее появления Полтавченко заявлял еще в своем послании ЗакСу весной 2012 года. Ранее об интересе к проекту говорили ВТБ, Сбербанк и Ситибанк.


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комментарии пользователей (3)
Snaky
3 февраля 2017 г. 21:13
Дмитрий Ермаков: Не "люди", а "человеческий ресурс". :))
Дмитрий Ермаков
3 февраля 2017 г. 21:07
А ничего что кроме машин в городе еще и люди имеются?
Terioki
3 февраля 2017 г. 21:05
Может кто-то внятно объяснить, почему авторы называют проект Восточной хордой и ВСД? Они вообще в курсе, где находится восток? Правильнее было бы называть ее Южной хордой, тем более, что она отходит от Западного скоростного диаметра и идет по южной части города с запада на восток (или наоборот).
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