Суд обязал восстановить корпус Мытного двора, снесенного для Генконсульства США

Восстановить в прежнем виде корпус Мытного двора на Старорусской улице предписал Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. В 2014-м о планах на этот участок заявляло Генконсульство США.

Как сообщили «Фонтанке» 3 февраля в комитете по охране памятников (КГИОП), собственник участка – АО «Евгеньевская 2» – должен восстановить здание за 2 года. Решение суда было принято 30 января. Причем компании придется построить двухэтажное здание с теми же габаритами, фасадами и конфигурацией кровли, в соответствии с законом о зонах охраны.

По данным СПАРК, «Евгеньевскую 2» учредили «БФА Девелопмент» Людмилы Коган и «Рождественский квартал». Он связан с бизнесом Станислава Яцубы, партнера экс-вице-губернатора Петербурга Виктора Яцубы. «БФА-Девелопмент» сообщала, что вышла из проекта в 2009 году.

В 2014-м правительство Петербурга подписало с генконсулом США меморандум о строительстве нового здания Генконсульства. В нем назывался участок на Евгеньевской, 2. В сентябре 2014-го КГИОП зафиксировал незаконный снос корпуса на Евгеньевской улице, 2В, выходящего на Старорусскую. Комитет предписал восстановить здание, а когда все сроки прошли – обратился с иском в суд.

Отношения России и США за последние 2 года заметно охладели на фоне режима антироссийских санкций, введенного США и странами ЕС. Теперь на Евгеньевской в Петербурге планируется построить жилой дом.