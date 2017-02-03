Алексей Навальный приедет в Петербург с разрешения суда
Ленинский районный суд города Киров 3 февраля разрешил Алексею Навальному уехать из города на время постановления приговора по делу «Киролеса-2». Политик приедет в Петербург 4 февраля на встречу с журналистами и волонтерами.
Как сообщил СМИ адвокат политика Вадим Кобзев, судья дал разрешение Навальному уехать из города, тем самым отменив подписку о невыезде, которую обвиняемый так и не подписал.
Напомним, 1 февраля политику запретили отлучаться из Кирова. Согласно документу, он должен был поселиться в отеле Hilton до 10 февраля.
Во сколько оппозиционер завтра приедет в Петербург, пока неизвестно.
Справка:
Дело о хищении 16 миллионов рублей с предприятия «Кировлес» рассматривалось в суде Кирова в 2013 году. Обвиняемые в мошенничестве Алексей навальный и Петр Офицеров были приговорены к условному сроку, который в феврале 2016 года политик обжаловал в Европейском суде по правам человека из-за нарушения права осужденных на справедливое разбирательство. Верховный суд РФ отменил приговор и отправил дело в Киров на пересмотр. Новый процесс начался в ноябре 2016 года. Обвинение запросило для оппозиционера 5 лет условно и штраф, для Офицерова — 4 года условно и штраф.