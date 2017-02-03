Алексей Навальный приедет в Петербург с разрешения суда

Ленинский районный суд города Киров 3 февраля разрешил Алексею Навальному уехать из города на время постановления приговора по делу «Киролеса-2». Политик приедет в Петербург 4 февраля на встречу с журналистами и волонтерами.

Как сообщил СМИ адвокат политика Вадим Кобзев, судья дал разрешение Навальному уехать из города, тем самым отменив подписку о невыезде, которую обвиняемый так и не подписал.

Напомним, 1 февраля политику запретили отлучаться из Кирова. Согласно документу, он должен был поселиться в отеле Hilton до 10 февраля.

Во сколько оппозиционер завтра приедет в Петербург, пока неизвестно.