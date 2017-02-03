Лукашенко: Ответственность за ситуацию на Донбассе лежит на президенте Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ответственность за конфликт на востоке Украины лежит на президенте страны Петре Порошенко.
Об этом он заявил 3 февраля во время "Большого разговора" с журналистами в Минске.
«Ответственность прежде всего ложится на президента той страны, на территории которой идет война», — сказал белорусский лидер об эскалации конфликта на Донбассе, его цитирует «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС.
«Я тут не хочу упрекнуть Петра Порошенко, мы в добрых с ним отношениях. Но я всегда говорю: как бы ситуация ни складывалась, все равно тебя будут обвинять, потому что ты президент этой страны», — резюмировал он.
Напомним, вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года, после победы "Евромайдана". В Донецке и Луганске не признали власти, свергнувшие действующего президента Украины Виктора Януковича, и провозгласили независимые от Киева Донецкую и Луганскую народные республики. В ответ Киев начал против "сепаратистов" АТО – антитеррористическую операцию. В результате в зоне конфликта погибли уже почти 10 тысяч человек.