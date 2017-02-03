Навальный: Мы отменим и этот приговор

В своем последнем слове на рассмотрении дела «Кировлес-2» 3 февраля в Ленинском районном суде города Киров обвиняемый Алексей Навальный сказал, что не собирается прекращать свою избирательную кампанию и не считает себя виновным. Судья объявит приговор 8 февраля.

Речь Навального в суде на заседании по делу «Кировлеса-2» в Twitter дублировала его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Главная мысль выступления оппозиционера: «Я невиновен, этот приговор я не признаю, и он мою кампанию не остановит». Политик отметил, что у него есть моральное и юридическое право участвовать в выборах и он готов в случае признания его виновным вновь идти в суды, чтобы отменить приговор.

Как ранее писала «Фонтанка», Алексей Навальный заявил о своем желании участвовать в президентских выборах 2018 года 13 декабря и уже начал собирать деньги на предвыборную кампанию.

Навальный также выступил в защиту второго фигуранта дела, Петра Офицерова. «Больше всего мне не нравится, что тут находится Офицеров, невиновный человек, который здесь оказался случайно», – сказал Навальный.

Напомним, в суд города Киров дело о хищении 16 миллионов рублей с предприятия «Кировлес» вернулось в конце ноября. Главные подозреваемые по делу — Алексей Навальный и Петр Офицеров. Первый обвиняется в организации преступления, а второй – в самой растрате. Обвинение запросило для оппозиционера 5 лет условно и штраф, для Офицерова — 4 года условно и штраф.

Оглашение приговора назначено на 8 февраля в 13.00.