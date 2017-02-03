«Терминал-Ресурс» приглашает на Царскосельский каток

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс», занимающийся комплексным освоением территории Проекта «На Царскосельских холмах», приглашает посетить Царскосельский каток на Треугольной площади.

Проект «На Царскосельских холмах» активно развивается, уже построен и сдан малоэтажный ЖК «Образцовый квартал», идут продажи квартир в новом ЖК с мансардами «Образцовый квартал 2».

Инфраструктура Проекта тщательно спланирована, здесь будут кафе и рестораны, торговые центры и магазины, АЗС, детские сады и школы. Особенное внимание уделяется зоне спорта, рядом с территорией Проекта «На Царскосельских холмах» действует конноспортивный клуб «Райдер», также будет построен крытый каток с искусственным льдом и теннисные корты.

Новый район малоэтажной застройки примыкает к городу Пушкин, в котором всегда были сильны спортивные традиции. И поэтому неслучайно, что в самом центре города Пушкин, рядом с Екатерининским дворцом на Треугольной площади расположился замечательный Царскосельский каток.

Здесь играет приятная музыка,работает кафе, есть тёплая раздевалка и прокат коньков, проходят весёлые праздники. Только на последний зимний месяц февраль запланировано четыре события – День Святого Валентина, Масленица, День Защитника Отечества и Зимний вечер света в Царском Селе.

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс», как партнёр Царскосельского катка, приготовил бесплатные входные билеты для всех потенциальных покупателей квартир в жилых комплексах «Образцовый квартал» и «Образцовый квартал 2». Пригласительные билеты можно получить в отделе продаж.

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