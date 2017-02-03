«Метрострой» начал прокладку тоннеля от «Спасской» до «Большого проспекта»

Проходку одного из перегонных тоннелей на строящемся участке Лахтинско-Правобережной линии петербургского метро начинает ОАО «Метрострой». Тоннель соединит станции «Спасская» и «Большой проспект» (другое рабочее название – «Горный институт») через «Театральную».

Как 3 февраля сообщили «Фонтанке» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, который является заказчиком работ, в контракте предусмотрено сооружение двух тоннелей диаметром 5,63 м и протяженностью 5,5 км. На Большом проспекте Васильевского острова ведутся подготовительные работы, после чего отсюда начнется проходка тоннеля в сторону «Театральной» длиной более 2,1 км. На углу Косой линии и Большого, на месте будущего вестибюля станции «Большой проспект», в текущем году начнут проходку эскалаторного тоннеля.

Также, сообщает КРТИ, на Театральной площади летом планируется приступить к прокладке второго перегонного тоннеля от станции «Театральная» в сторону метро «Большой проспект» («Горный институт») длиной более 3 км.

Ранее «Фонтанка» подробно писала о смольнинской концепции развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга до 2043 года. Постройка «Театральной» и «Горного института», которые станут продолжением оранжевой линии метро, в этом документе отнесена к периоду до 2022 года.