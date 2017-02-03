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03.02.2017 16:57

Похитительницу коляски с ребенком в Петергофе арестовали

Петродворцовый районный суд 3 февраля удовлетворил ходатайство об аресте 45-летней петербурженки, которая накануне похитила в Петергофе двухлетнего ребенка.

Как сообщили в пресс-службе городского суда Петербурга, в изоляторе ей придется провести как минимум ближайшие два месяца — до 1 апреля.

Напомним, что сообщение о краже двухлетнего ребенка в коляске поступило в полицию Петербурга 2 февраля около 16.40. Перепуганная мать утверждала, что на 10 минут зашла в школу на Эрлеровском бульваре в Петергофе, оставив коляску с ребенком у дверей. А когда вернулась, не нашла её на месте.

В городе был введен план «Перехват». Пустую коляску полицейские нашли через 40 минут в Стрельне. А около 18 часов задержали и саму женщину с ребенком. Ее у станции метро «Автово» остановил патруль. Затем 45-летнюю Наталью Федорову и малыша привезли в 31-й отдел полиции. Женщина была нетрезва и агрессивна.

Как выяснилось, она ранее 14 раз привлекалась к уголовной ответственности.


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