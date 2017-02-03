ЦСКА и "Зенит" сойдутся днём в Москве 4 марта

Определено время начала матчей 18-го, 19-го и 20-го туров чемпионата России, сообщает официальный сайт РФПЛ.

Встреча 18-го тура ЦСКА – "Зенит" пройдет 4 марта и начнется в 16.30 по московскому времени, информирует 3 февраля руководство соревнования.

Напомним, что для "Зенита" зимний перерыв в официальных встречах завершится раньше, чем у армейцев. Сине-бело-голубые начнут выступление в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 16 февраля выездным матчем против голландского "Андерлехта". Ответная игра в Петербурге состоится 23 февраля.