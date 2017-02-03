Лукашенко назвал "полным вымыслом" слухи о выходе Беларуси из ЕАЭС и Союзного государства

Информация о выходе Беларуси из ЕАЭС и Союзного государства является полным вымыслом. Об этом заявил 3 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.

Президент отметил, что такая информация появляется, потому что есть люди, которым это выгодно, они радуются распространению таких сведений, пишет БЕЛТА.

"Что касается заседания союзного Совета министров, Высшего государственного совета, поездки на саммит ЕАЭС, мое было четкое понимание и требование в этом плане: о чем говорить, если не решаются вопросы, о которых мы договорились?" – заявил Александр Лукашенко.

"Их надо решить, ибо мы в позор превращаем эти все заседания Союзного государства. Вопросы не решаются, а мы заседаем. О чем разговор? Надо решать их", – подчеркнул белорусский лидер.

Президент напомнил, что Беларусь никогда не была против интеграционных проектов, а выступала инициатором всех их.

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