Вышенков: Как украсть Полтавченко или Дрозденко

Заместитель главного редактора «Фонтанки» Евгений Вышенков объясняет, как правильно похищать людей. А чтобы не быть голословным, объясняет, как бы он умыкнул не кого-нибудь, а сразу губернатора — Полтавченко или Дрозденко.

В Петербурге снова начали похищать людей. Правда, должника, которого злодеи увезли в багажнике со стоянки гипермаркета «Окей», быстро спасли — помогли очевидцы и камеры видеонаблюдения. Еще быстрее полицейские нашли двухлетнего малыша, украденного вместе с коляской. Бонус — перечень тех, кого действительно имеет смысл похищать. Смотреть в новом окне [Фонтанка.Офис] Полностью запись программы "Тревожный город" смотрите на нашем канале в youtube