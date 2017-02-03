Донецкая опера работает, несмотря на обстрелы

Донецкий театр оперы и балета продолжает работу, несмотря на практические непрерывные обстрелы города. Об этом 3 февраля в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] рассказал замдиректора театра Игорь Иванов.

"Прошедшая ночь была ужасной. Обстрелы происходят постоянно. Под огнем находится район ж/д вокзала. Повреждены дома, магазины. Есть погибшие. По моей информации, два человека. Также, насколько я знаю, миссия ОБСЕ покидает город", – сообщил Игорь Иванов.

Несмотря на непрекращающиеся с конца января военные действия, которые идут и на северных, и на южных окраинах столицы самопровозглашенной ДНР, оперный театр не отменяет спектакли, поскольку в нём нуждаются зрители, отметил он. «Люди приходят в оперу. Театр продолжает работать. Мы должны поддерживать своих земляков. В прошлые выходные были представления, и в эти выходные будут. В феврале месяце возобновляется спектакль «Турандот», – рассказал собеседник интернет-канала [Фонтанка.Офис]. «Мы терпим и ждем, что здравый смысл восторжествует и все это прекратится», – выразил надежду замдиректора Донецкого оперного театра Игорь Иванов.

Напомним, что серьезное обострение военного конфликта в Донбассе началось 28 января. Обстрелы Донецка, Авдеевки, Коминтерново, Макеевки, Ясиноватой ведутся постоянно. Киевские силовики признали факт наличия тяжелой техники в зоне конфликта. Жертвы есть с обеих сторон. Их точное количество не называет никто.