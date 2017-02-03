В Петербурге с крыши электрички сняли 15-летнего экстремала

Несовершеннолетнего зацепера обнаружили на крыше вагона электропоезда на Балтийском вокзале Петербурга. Молодой человек не пострадал, в отличие от своего собрата неделю назад.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО 3 февраля, сотрудники транспортной полиции вокзала получили сообщение о неизвестных на крыше электрички, направляющейся в Петербург от железнодорожной станции «Ленинский проспект». Прибывшие на место стражи порядка поймали одного зацепера — им оказался 15-летний молодой человек.

Подросток отделался легким испугом и профилактической беседой, а мать юного нарушителя вынуждена была подписать административный протокол за неисполнение своих обязанностей.

Подобные экстремальные увлечения не всегда заканчиваются благополучно. Напомним, 26 января в депо того же Балтийского вокзала на вагоне электрички нашли тело молодого человека. Предположительно, подросток погиб от электротравмы, полученной во время зацепинга.