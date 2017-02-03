В Кронштадте ликвидировали аварию на теплотрассе

Теплоэнергетики закончили аварийные работы на трубе ГВС, дефект которой оставил накануне без тепла 87 домов в Кронштадтском районе Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК», ремонтные работы на трубопроводе горячего водоснабжения у дома 54 по Посадской улице в Кронштадте закончились в 1.45 сегодня, 3 февраля. Энергетики отмечают, что работы закончены с опережением графика.

«Все здания переведены на постоянную схему теплоснабжения», – подтвердили в пресс-службе.

Напомним, 2 февраля из-за прорыва трубы 87 зданий были ограничены в теплоснабжении, на ремонтные работы в компании отвели сутки.