Сайт стадиона на Крестовском рухнул из-за наплыва желающих попасть на тестовое шоу 11 февраля

Интернет-сайт стадиона на Крестовском острове Петербурга, созданный для тестирования арены перед Кубком Конфедераций, не выдержал потока желающих получить бесплатный билет на мотошоу 11 февраля. Это мероприятие с 10 000 зрителей станет первой пробой спортивного объекта.

Как сообщили «Фонтанке» 3 февраля в Городском центре размещения рекламы, организующем мероприятие, сайт zenitarena.gcrr.ru перестал работать из-за большого числа желающих.

«Мы усиливаем портал. Регистрация начнется сегодня», – заверили в ГЦРР.

Тестовое мероприятие 11 февраля назвали «Первый посетитель»: в течение часа на арене дрифтеры будут показывать трюки с управляемыми заносами, также выступят мотоциклисты и роллеры.

Билеты на мотошоу выдаются бесплатно после регистрации. На арену могут попасть горожане старше 12 лет, для детей до 16 лет обязательно сопровождение взрослых.