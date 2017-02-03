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03.02.2017 19:28
Капитан, капитанишка, капитанище: Об Артеме Дзюбе - для блондинок
Артем Дзюба - новый капитан "Зенита". Об этом накануне вечером сообщил официальный Твиттер петербургской команды. Что за человек во второй части сезона поведет "Зенит" к победам, наглядно разъясняет Данила Ширяев.
Напомним, в первой части сезона капитанами "Зенита" были Хави Гарсия и Доменико Кришито, в прошлом сезоне капитанская повязка чаще прочих доставалась Мигелю Данни. О новом капитане "Зенита", на этот раз, игроке с российским паспортом, 28-летнем воспитаннике "Спартака", который пополнил «Зенит» летом 2015 года, в формате "для блондинок" рассказывает выпускающий редактор интернет-канала [Фонтанка.Офис] Данила Ширяев:
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