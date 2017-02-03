Капитан, капитанишка, капитанище: Об Артеме Дзюбе - для блондинок

03.02.2017 19:28

Капитан "Зенита" Артем Дзюба, фото: Петр Ковалев

Артем Дзюба - новый капитан "Зенита". Об этом накануне вечером сообщил официальный Твиттер петербургской команды. Что за человек во второй части сезона поведет "Зенит" к победам, наглядно разъясняет Данила Ширяев.