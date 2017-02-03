Из горящей квартиры на Народной спасли мужчину

Пожарные почти час тушили двухкомнатную квартиру в Невском районе 3 февраля. Из огня спасли мужчину. Еще четверых соседей эвакуировали по автолестнице.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на Народной, 54, поступило в 13.07. Горела двухкомнатная квартира на третьем этаже. Спасатели успели вовремя и вытащили из огня мужчину. С верхних этажей по лестнице эвакуировали еще четверых соседей, в том числе двух детей. Огонь удалось потушить в 14.04. Выгорела комната площадью 20 квадратных метров и 8 квадратных метров коридора.

По данным МЧС, обошлось без пострадавших, однако очевидцы утверждают, что девушку и женщину из соседней квартиры увезла "скорая".