КС разберётся, может ли власть изымать налоговые возвраты

Налоговая служба сначала вернула налоги за покупку квартиры, а затем взыскала их же через суд. Насколько справедлива эта ситуация, разберётся Конституционный суд России. Как 3 февраля стало известно «Фонтанке», он принял к рассмотрению жалобы трёх граждан, считающих себя ущемлёнными таким порядком.

Заявления в КС написали жители Челябинской области Евгений Беспутин, Андрей Кульбацкий и Владимир Чалпанов. Все они в 2009 – 2013 годах купили квартиры и получили налоговые возвраты в несколько сотен тысяч рублей. Налоговики, впрочем, проявили себя отнюдь не такими щедрыми, как могло показаться. Через несколько месяцев, а иногда и лет, после возврата они неожиданно решили взыскать деньги обратно – в качестве «незаконного обогащения».

«В соответствие со статьей 31 Налогового кодекса, вышестоящие налоговые органы вправе отменять и изменять решения нижестоящих органов в случае несоответствия этих решений законодательству», – пишут заявители. Но в случае Беспутина, Кульбацкого и Чалпанова ничего подобного не произошло. Налоговики сразу подали в суды, а служители Фемиды согласились с доводами властей. Не помогли даже кассация и апелляция.

Власти руководствовались статьей 1102 Гражданского кодекса («Обязанность возвратить неосновательное обогащение») и несколькими статьями Налогового кодекса. Именно эти нормы просят у КС отменить Евгений Беспутин, Андрей Кульбацкий и Владимир Чалпанов. С точки зрения мужчин, законы нарушают их право на судебную защиту.

Прислушается ли к доводам заявителей КС, станет известно в течение 2017 года. Согласно сайту суда, он принял дело к рассмотрению, но пока не назначил дату заседания. Докладчиком по делу указан судья Николай Бондарь. Заседание будет проведено в Петербурге.