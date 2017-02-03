Открыта регистрация добровольцев на тестирование стадиона «Крестовский»

В Интернете стартовала регистрация гостей для тестирования футбольного стадиона «Крестовский», которое пройдет 11 февраля в Петербурге. Всего предполагается пригласить 10 тысяч человек.

Подать заявку можно на сайте zenitarena.gcrr.ru после 15.00. Гости смогут первыми увидеть и технически проверить стадион на его готовность к соревнованиям и другим мероприятиям. «Задача этого события – не только увидеть своими глазами это грандиозное сооружение, но и помочь протестировать его пропускные возможности», – говорится на сайте.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что 11 февраля на «Крестовском» пройдет бесплатное мотошоу.

До конца февраля Смольный рассчитывает провести еще одно тестирование стадиона на Крестовском острове. В нем смогут принять участие уже 30 тысяч человек. Предварительная дата мероприятия — 22 февраля.