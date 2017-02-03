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03.02.2017 15:11
Что происходит в Донецке: Авдеевка - новое Дебальцево?
Фото: Петр Шеломовский

Что происходит в Донецке: Авдеевка - новое Дебальцево?

Обострение ситуации на Донбассе грозит гуманитарной катастрофой. Между тем, военные действия не прекращаются. В пригороде Донецка Авдеевке были замечены танки вооруженных сил Украины. Что происходит? Выясняем в прямом эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] у очевидцев событий.

На связи со студией – житель Донецка, заместитель директора донецкого оперного театра Игорь Иванов, представитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин и журналист и волонтёр в Авдеевке Кристина Грищук.

Аудиоподкаст эфира: 

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