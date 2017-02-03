Что происходит в Донецке: Авдеевка - новое Дебальцево?

03.02.2017 15:11

Фото: Петр Шеломовский

Обострение ситуации на Донбассе грозит гуманитарной катастрофой. Между тем, военные действия не прекращаются. В пригороде Донецка Авдеевке были замечены танки вооруженных сил Украины. Что происходит? Выясняем в прямом эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] у очевидцев событий.