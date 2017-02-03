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03.02.2017 14:56

Трубопровод на Ярослава Гашека обещают починить к вечеру

Горожане жалуются на коммунальную аварию, которая произошла днем 3 февраля во Фрунзенском районе Петербурга. В «Теплосетях Санкт-Петербурга» сказали, что отопление в домах не отключали.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, трубу с горячей водой прорвало у дома № 4 на улице Ярослава Гашека. «Людям не войти и не выйти. Внутри можно задохнуться», – пожаловался один из жителей дома.

Однако в компании «Теплосети Санкт-Петербурга» данных о вытекании нет. В пресс-службе подтвердили, что по указанному адресу в 13:00 обнаружен дефект трубы диаметром 200 мм, работы ведутся в штатном режиме.

Энергетики уверили, что теплоснабжение в домах не пострадало. Ремонтные работы пообещали закончить к восьми часам вечера.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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