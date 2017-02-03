Обвинение по делу «Кировлес-2» требует для Навального условный срок

На повторном процессе по делу о хищении 16 млн рублей у предприятия КОГУП «Кировлес» 3 февраля прокуратура потребовала для оппозиционера Алексея Навального 5 лет условно, его сообщнику Петру Офицерову — 4 года условно. Это требование соответствует приговору, вынесенному по данному делу в 2013 году.

Политика Алексея Навального обвиняют в пособничестве в хищении денег у предприятия, его называют организатором преступного процесса, а бывшего главу «Вятской лесной компании» Петра Офицерова следствие считает растратчиком бюджетных средств. По версии следствия, ориентировочно в январе 2009 года сообщники незаконно получили от КОГУП «Кировлес» 10 000 кубометров леса стоимостью 16 млн рублей для фирмы Офицерова — ООО «Вятская лесная компания» — и затем продали.

После того, как оппозиционный политик не явился на заседание суда, 30 января было принято решение о его принудительном приводе. На следующий день оппозиционера из Москвы доставили в Киров в компании приставов, несмотря на купленный им билет в этот город и устные обещания явиться в суд самостоятельно.

1 февраля основателю ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) была избрана беспрецедентная мера пресечения — на 10 дней он должен был поселиться в гостинице Hilton (именно этот отель был указан в документе) в Кирове и не покидать город до 10 февраля. Подписку о невыезде оппозиционер подписывать не стал.