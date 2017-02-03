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03.02.2017 14:53

Лукашенко: РФ никогда не станет оккупировать Белоруссию

Президент Белоруссии категорически отверг идею, тиражируемую в том числе СМИ, о том, что Россия может оккупировать республику.

Об этом, как сообщает RNS, Александр Лукашенко сказал в ходе «Большого разговора с президентом», который проходит в Минске 3 февраля.

«Поэтому если кто-то думает, что вот там несколько тысяч уже вагонов загрузили и нас оккупируют, Россия сюда свои войска вводит. Слушайте, ну не будьте вы наивными. Россия на железнодорожные составы погрузила технику и оккупирует Беларусь. Ну что, Россия совсем уже с глузду съехала и не умеет воевать? Как же можно воевать на железнодорожных платформах. То, что будут сюда войска введены, то ровненько отсюда они уйдут. Сегодня даже такой не оговаривается ситуации», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко дал понять, что идея о том, что Россия может оккупировать Белоруссию, полностью безосновательна. «Это все под контролем. Ну зачем вы это пишете, что Россия оккупирует Беларусь? Да этого никогда не будет. Даже если сюда введут тысячу танков — это невозможно. Это надо разработать целую операцию. А то они придут в лес, они под нашим контролем нас оккупируют. Не надо так писать», — заявил президент.

Напомним, РФ и Белоруссия входят в состав Союзного государства. Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. А вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.


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