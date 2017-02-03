Петербургский ИТ-стартап получил грант на 2 млн из Фонда Бортника

Петербургский стартап «АГР», занимающийся автоматизацией геологоразведочных работ, получил грант от Фонда содействия инновациям (Фонда Бортника) – 2 млн рублей.

Как сообщили 3 февраля в пресс-службе бизнес-инкубатора «Ингрия», резидентом которого является компания, «АГР» заняла третье место в ходе федеральной программы Generation S, в которой соревновались проекты 17 компаний в сфере металлургии и алмазодобычи. Наградой и стал грант от Фонда Бортника.

«Система «АГР», созданная выпускником ЛЭТИ Ростиславом Биликом, позволяет автоматизировать сбор и обработку первичных геологических данных и экономить от 10 до 50 млн рублей на одном разведочном проекте. Решение было создано в 2010 году и использовалось в нефтедобывающей отрасли.

Фонд содействия инновациям – государственная некоммерческая организация, которая оказывает финансовую поддержку молодым инноваторам и малым предприятиям, которые занимаются высокотехнологичными разработками с коммерческим потенциалом. Имеет представителей более чем в 70 регионах России. Фонд назван в честь своего основателя, профессора Ивана Бортника, члена Наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов России.