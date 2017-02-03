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03.02.2017 14:34

ЦБ сохранил ключевую ставку в размере 10%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых. Такое решение принято по итогам заседания совета директоров, состоявшегося 3 февраля.

Как отмечает регулятор, динамика инфляции соответствует прогнозу, инфляционные ожидания постепенно снижаются, а экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее.
 
ЦБ по-прежнему ожидает, что по итогам 2017 года будет положительный прирост ВВП, однако темпы экономического роста будут невысокими. При этом, по мнению Центробанка, сохраняются риски недостижения целевого уровня инфляции 4% на конец 2017 года.
 
Следующее заседание совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики запланировано на 24 марта 2017 года. По мнению экспертов, комментарии к сегодняшнему решению позволяют надеяться, что на нем ставка будет снижена.

«В пользу этого говорят и рекордно низкий уровень инфляции, и устойчивость курса рубля», – говорит Дмитрий Лепетиков, начальник управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ24.

Отметим, что в последний раз Центробанк снизил ставку в сентябре 2016 года, тогда она опустилась с 10,5% до 10%.


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