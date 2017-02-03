Черная театральная касса

Самый известный оператор на билетном рынке Петербурга, принадлежащая городу Дирекция театрально-зрелищных касс, сливает миллионы в частные компании, тесно связанные с Евгением Финкельштейном и семьей топ-менеджера ФСО.

Дирекция театрально-зрелищных касс, подведомственная комитету Смольного по культуре, уверенно держит в своих руках распространение билетов в большинство петербургских театров. Присмотревшись к бизнесу, «Фонтанка» выяснила, куда уходят деньги – в коммерческие общества, учрежденные семьями директора ДТЗК Назарова, шоу-олигарха Евгения Финкельштейна и директора ФГУП ФСО Андрея Каминова. В январе 2017 года подписан договор, по которому утекут очередные 20 миллионов рублей.

Значительную часть петербургского рынка билетов в театры, на концерты и прочие зрелища десятилетиями удерживает Дирекция театрально-зрелищных касс (ДТЗК). Созданная в 1944 году организация не потерялась в капитализме. Пройдя перерождение из госучреждения в общество с ограниченной ответственностью со стопроцентным государственным участием, ДТЗК продолжает играть главную роль. Большинство собеседников «Фонтанки» в театральном мире полагают, что доля ДТЗК на рынке превышает 50 процентов. Официальные данные комитета по культуре – 23 процента среди подведомственных ему театров. Сергей Назаров, ссылаясь на аудит и отсутствие претензий антимонопольной службы, говорит о 27 процентах.

По данным комитета имущественных отношений, по результатам 2015 года ДТЗК в бюджет города было перечислено 35 процентов от чистой прибыли – 17 миллионов рублей. «Фонтанка» узнала, кто является настоящим бенефициаром.

Социально значимая монополия

Сегодня ДТЗК – это 56 собственных билетных касс, расположенных в самых проходных местах, 42 кассы «организаций-партнеров», плюс сайт под раскрученным брендом bileter.ru.

ДТЗК диктует правила, так как кроме самой широкой сети кассиров располагает программным продуктом UNITICKET, позволяющим купить билет на любое место в любом театре – как в кассе у оператора, так и через сайт.

В дирекции любят говорить о социальной значимости, необходимости поддержки театральных коллективов и об удовлетворении от причастности к «благому делу». Помня о том, что общество с ограниченной ответственностью по определению суть коммерческая организация, «Фонтанка» рассмотрела прозаичную сторону деятельности компании – финансы. Оказалось, что высокая миссия не помешала вывести денежные потоки в фирмы, чужие для города, но близкие к руководству ДТЗК.

Сделай сам, заплати другому

Одно из главных конкурентных преимуществ ДТЗК – автоматизированная система продажи билетов UNITICKET. К ней через шлюзы, предоставляемые дирекцией, подключено более 50 театральных площадок. Во власти ДТЗК допустить театр или билетного оператора к системе или отказать, создав трудности в бизнесе. И через эту систему из городского ООО ежегодно более 20 миллионов рублей выводятся в частные, но не чужие руки.

Компьютерная система продажи билетов была введена в ДТЗК в 2002 году. Осенью 2015 года Сергей Назаров рассказывал СМИ о разработке нового программного продукта: «Мы приняли решение обновить билетную систему. В течение года (с середины 2013-го до середины 2014 года) она была спроектирована. Летом 2014 года установка новой билетной системы началась в кассах ДТЗК, а весной 2015-го – в кассах зрелищных учреждений Петербурга». Самое интересное – это история о том, кто разработал новую систему, кто ею владеет и кому за неё платят.

Автора и правообладателя программы установить можно по регистру программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Сюрприз – в наименовании правообладателя. Это не ДТЗК. Судя по свидетельству номер 2013614689 от 20 мая 2013 года, все права на UNITICKET закреплены за ООО «Сервис Юнион».

Ежегодно в соответствии с лицензионным договором ДТЗК выплачивает в пользу «Сервис Юнион» процент. В 2016 году сумма по договору составила 20,6 миллиона рублей. 13 января подписан договор на 2017 год – 20,3 миллиона рублей.

ООО «Сервис Юнион», якобы разработавшее программный продукт для продажи билетов, собственного интернет-сайта не имеет. В помещении офисного центра на улице Мира, в котором зарегистрирован «Сервис Юнион», по данным «СПАРК-Интерфакс» зарегистрировано 18 юридических лиц, а указанный в учредительных документах номер мобильного телефона совпадает с номерами телефонов 123 фирм. Никаких сведений о деятельности, за исключением многомиллионных контрактов с ДТЗК, в Сети обнаружить не удалось.

В реестре программ для ЭВМ, закрепившем права на UNITICKET за ООО «Сервис Юнион», указан автор программы – Дмитрий Леонидович Попов. Мы позвонили в отдел автоматизации ДТЗК (в котором, не считая начальника отдела, трудятся четыре инженера-программиста, три инженера автоматизированных систем и инженер-системотехник) и попросили к телефону инженера Попова. Он оказался на месте.

– Дмитрий Леонидович, по данным реестра Федеральной службы по интеллектуальной собственности вы являетесь разработчиком программы по продаже билетов UNITICKET. Это так?

– Да, я изначально разрабатывал.

– В то время, когда вы создавали эту программу, вы работали в ДТЗК?

– Да.

– Не поясните, почему права на программу зарегистрированы на некое ООО «Сервис Юнион»?

– Ну, да.. А что?

Почему права на программу, созданную сотрудником ДТЗК, принадлежат другому юридическому лицу, оставалось непонятным. Между тем даже руководство пользователя UNITICKET, судя по данным файла, было создано одним из программистов ДТЗК.

Не получив внятного ответа от инженера, попросили к телефону начальника отдела автоматизации Игоря Разина, который, по словам Попова, находился рядом с ним. После этого связь прервалась, а при повторном звонке через минуту оказалось, что Разин на совещании и неизвестно когда освободится. Разгадку стеснительности начальника отдела мы нашли, изучив руководителей и совладельцев таинственного «Сервис Юнион». За шесть лет существования в «Сервис Юнион» сменилось пять генеральных директоров. Это Олег Касмынин, Наталья Левчук, Игорь Разин, Наталья Радюкина и Анастасия Синицына. Как минимум двое из них, возглавляя «Сервис Юнион», одновременно трудились в ДТЗК – это начальник отдела перспективных разработок Олег Касмынин и начальник отдела автоматизации Игорь Разин.

Ещё интереснее узнать, кто же является владельцем компании и получает профит от выплат по лицензионному договору. Учредителем «Сервис Юнион», согласно СПАРК, является Наталия Суслова, с 2015 года половину долей в ООО получила Ирина Герасимова. По данным «Фонтанки», Наталия Суслова – не только бывший бизнес-партнер Сергея Назарова по ООО «Туристическая фирма «Титаник», но и очень близкий ему человек. Сергею Назарову передана просьба прокомментировать его отношение к сложившейся ситуации. Ответа пока не получено.

Один контактный телефон «Сервис Юнион» мы всё же нашли, он указан в реквизитах госконтракта. Номер (812) 640-76-079. Он же принадлежит обществам с ограниченной ответственностью «Театральная касса», «Проект театральная касса» и «Билетер». Это отдельная история, которая приводит нас к могущественному деятелю шоу-бизнеса Евгению Финкельштейну, владельцу концерна PMI и крупнейшего в Восточной Европе билетного сервиса kassir.ru, формального конкурента ДТЗК. И к директору загадочного ФГУП «АТЭКС», подведомственного Федеральной службе охраны.

Доминирующий партнер

Сеть билетных касс ДТЗК состоит из 56 собственных и 42 касс-партнеров. Как говорит Сергей Назаров, эти 42 кассы принадлежат ООО «Театральная касса», и отношения с ними дирекция строит на основании агентских договоров, которые не размещаются на сайте госзакупок.

«Театральная касса», по данным СПАРК, имеет одного владельца – Валентину Романову, генеральным директором числится Андрей Кирсанов. До 2015 года долю в компании имела Регина Каминова. Нельзя не заметить, что Андрей Кирсанов является также генеральным директором обществ с ограниченной ответственностью «Проект театральная касса» и «Билетер». Компании имеют один номер телефона, частично совпадают и собственники: в число участников «Проекта театральная касса» и «Билетера» входят Валентина Романова, Валентина Каминова и Михаил Мишуков.

Забавно, но Михаил Мишуков одновременно является заместителем директора ДТЗК, а ранее возглавлял «Кассир.ру» Евгения Финкельштейна.

Регина Каминова и Валентина Каминова – члены семьи директора ФГУП Федеральной службы охраны «АТЭКС» Андрея Каминова, в прошлом – менеджера холдинговой компании «Форум» Дмитрия Михальченко.

Деятельность этих компаний настолько тесно переплетается с ДТЗК, что различить, где кончается частный бизнес и где начинается государственный, не всегда возможно. Так, права и на «фирменное» доменное имя ДТЗК – bileter.ru – по данным регистратора RU-CENTR в течение нескольких лет принадлежали лично Андрею Кирсанову, а затем ООО «Театральная касса» и только в январе 2017 года, после проявленного интереса прессы, вернулись к ДТЗК.

Права на товарный знак bileter.ru, на тот самый знак, который изображен на всей продукции ДТЗК, и сегодня принадлежат «Театральной кассе».

В беседе с Сергеем Назаровым прозвучала озадаченность: как так получилось?

Ответом на вопрос о домене было недоумение, показавшееся искренним: «Это наш домен. Мы не можем прокомментировать, что и где вы видели. Это наше, родное».

Скачать документ Microsoft Word (DOC),48,5 Кб Ответ по владельцам домена

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Официальная позиция ДТЗК по поводу товарного знака bileter.ru: «Знак, ссылку на который вы прислали, нами не используется. Официальным зарегистрированным товарным знаком ООО «ДТЗК» является знак «Маска/Лира», который используется более 20 лет».

Как именно «не используется» товарный знак, можно посмотреть, например, в кассе ДТЗК на Невском проспекте, дом 42.

Открытый бизнес «Театральной кассы»

Мы нашли мобильный номер генерального директора «Театральной кассы» Андрея Кирсанова. Руководитель на наш вопрос ответил афоризмом: «У нас абсолютно открытая компания. Я вам ничего не скажу».

С Михаилом Мишуковым поговорить не удалось. По тем телефонам, которые по просьбе «Фонтанки» подсказали в ДТЗК, в течение недели никто не ответил.

Разговор с Валентиной Романовой, которая является единственной владелицей ООО «Театральная касса» и имеет решающую долю в ООО «Проект театральная касса» и ООО «Билетер», если и не внёс ясность в характер финансовых отношений с ДТЗК, то намекнул на личность действительного бизнес-партнера.

– Валентина Дмитриевна, мы хотели с вами поговорить как с собственником «Театральной кассы».

– Это не ко мне, я не собственник. Я представитель собственника. Вам нужно разговаривать с Евгением.

– То есть собственник – господин Финкельштейн?

– Да.

Евгений Финкельштейн ответил на звонок «Фонтанки» и опроверг слова формального собственника:

– У вас устаревшая информация. Романова уже давно никакого отношения к «Театральной кассе» не имеет.

– Это данные Единого государственного реестра юридических лиц.

– Мне кажется, вы не ту компанию смотрите. Романова к "Театральной кассе" не имеет никакого отношения. Она давным-давно не собственник.

– Мы пользовались официальным ресурсом Федеральной налоговой службы, информация об участниках юридических лиц там обновляется своевременно.

– Я говорю: нет. Значит, вы не там смотрите.

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Финансы ДТЗК заинтересовали губернатора

Схема работы ДТЗК интересна не только журналистам. В сентябре 2016 года на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции после доклада председателя комитета по культуре Константина Сухенко губернатором Георгием Полтавченко было дано поручение: комитету государственного финансового контроля следовало «осуществить финансовый контроль деятельности ООО «Дирекция театрально-зрелищных касс». При выявлении нарушений – информировать прокуратуру и правоохранительные органы. Указание получило и ГУ МВД по Петербургу и области: при наличии оснований провести оперативно-разыскные мероприятия.

Константин Сухенко не согласился рассказать «Фонтанке», какие именно данные из его доклада в отношении ДТЗК повлекли столь решительные действия. Комитет финансового контроля, как он объяснил, свою работу ещё не закончил. В экономической полиции Петербурга на вопрос о том, нашлись ли основания для оперативно-разыскных мероприятий, ответили кратко: «Проверка ведётся».

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»