Жителей Петербурга будут судить за драку с полицией

Житель Петербурга попытался отбить у стражей порядка задержанного родственника, и оба оказались на скамье подсудимых. Несмотря на то, что почти треть россиян оправдывает сопротивление при аресте, закон на стороне правоохранителей.

Как сообщила прокуратура Петербурга 3 февраля, Азизбек и Баходир Хамираевы отказались проследовать в отделение после того, как своим нетрезвым видом привлекли внимание полиции. Стражи порядка попытались скрутить Азизбека и надеть на него наручники, но мужчина, судя по всему, решил бороться до последнего.

По версии следствия, он призвал на помощь родственника и с кулаками и пинками набросился на одного из полицейских. Баходир родственника не бросил, но, по предварительной информации, успел только раз попасть кулаком в лицо второму полицейскому. Дебоширов скрутили, а позже возбудили против них уголовное дело.

Хамираевым за насилие в отношении представителя власти грозит штраф до двух тысяч рублей, арест до шести месяцев либо принудительные работы или лишение свободы сроком до пяти лет.

Дело рассмотрит Выборгский районный суд Петербурга.

По данным социологов, почти 35 процентов россиян считают нормальным сопротивляться полиции при задержании. Между тем закон трактует такое поведение как уголовное преступление.