Путин о зарплатах: Есть шанс немножко приподняться

Президент России Владимир Путин заявил, что в текущем году есть все шансы на рост доходов жителей страны. Эту мысль глава государства озвучил на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным.

Как сообщает пресс-служба Кремля, 3 февраля в разговоре Путина и Илюхина в Москве речь зашла об уровне зарплат простых граждан. Владимир Путин, справившись у камчатского губернатора об экономических показателях региона, отметил, что в этом году ожидает роста доходов населения не только Камчатки, но и страны в целом.

«Тем не менее надо все-таки следить за этими показателями, и в этом году у нас все шансы есть не только восстановить утраченное, но и немножко приподняться», — отметил российский президент.