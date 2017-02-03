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03.02.2017 14:21

Путин о зарплатах: Есть шанс немножко приподняться

Президент России Владимир Путин заявил, что в текущем году есть все шансы на рост доходов жителей страны. Эту мысль глава государства озвучил на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным.

Как сообщает пресс-служба Кремля, 3 февраля в разговоре Путина и Илюхина в Москве речь зашла об уровне зарплат простых граждан. Владимир Путин, справившись у камчатского губернатора об экономических показателях региона, отметил, что в этом году ожидает роста доходов населения не только Камчатки, но и страны в целом.

«Тем не менее надо все-таки следить за этими показателями, и в этом году у нас все шансы есть не только восстановить утраченное, но и немножко приподняться», — отметил российский президент.


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Объем средств петербургских корпоративных клиентов Северо-Западного банка Сбербанка на 1 января 2017 года достиг 131,7 млрд рублей.
ПАО «Сбербанк России»
01.02.2017 13:45
Северо-Западный банк Сбербанка в 2 раза увеличил портфель инвестиционных проектов
Количество инвестиционных проектов, профинансированных Северо-Западным банком Сбербанка в 2016 году, выросло в 2 раза по сравнению с 2015 годом. В настоящий момент оно превышает 200 штук.
ПАО «Сбербанк России»
31.01.2017 11:59
Новая методика рыночной оценки залоговых помещений разработана Северо-Западным банком Сбербанка
Северо-Западный банк Сбербанка совместно с СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (СПб ГУП «ГУИОН»; Предприятие) разработали методику оценки рыночной стоимости залоговых встроенных нежилых помещений.
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