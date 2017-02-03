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03.02.2017 14:03

Лукашенко: С Путиным мы дружны, хоть и ссоримся

Лидер союзной Белоруссии дружит с Путиным, хоть и ссорится. Об этом Лукашенко поведал журналистам 3 февраля.

Как сообщает БЕЛТА, в эти минуты президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит встречу с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.

В ходе "Большого разговора" он отметил близкие отношения с лидерами России, Казахстана и Украины. Лукашенко подчеркнул, что Владимир Путин для него не только коллега, но и друг.

"Мы действительно дружны, хоть мы и ссоримся больше, чем любой другой президент с президентом", – сказал он.

Не менее близкими белорусский лидер назвал отношения с лидерами Украины и Казахстана. Александр Лукашенко рассказал, что с Нурсултаном Назарбаевым "даже ругнуться можем друг на друга, настолько у нас близкие отношения".


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