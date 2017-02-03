Навальный: Приеду в Петербург, несмотря на запреты
Глава Фонда борьбы с коррупцией оппозиционер Алексей Навальный 4 февраля намерен посетить Петербург. Ранее суд запретил политику выезжать за пределы Кирова до 10 февраля.
Как сообщила "Фонтанке" руководитель петербургского предвыборного штаба Алексея Навального Полина Костылева, оппозиционер приедет в Северную столицу, чтобы провести пресс-конференцию и встретиться с волонтерами. Время прибытия в Петербург и транспорт, которым воспользуется оппозиционер, неизвестны. При этом Костылева не исключила, что оппозиционера могут попытаться не выпустить из Кирова.
Напомним, что ранее суд в Кирове запретил Навальному до 10 февраля покидать город и гостиницу. При этом сам оппозиционер отказался ставить автограф на подписке о невыезде.
Напомним, что сейчас суд пересматривает дело в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова о "Кировлесе". "Фонтанка" писала о том, что вечером 31 января Навальный прибыл в Киров в сопровождении судебных приставов, поскольку 30 января Ленинский районный суд города удовлетворил ходатайство обвинения о принудительном приводе Навального на заседание, после того как оппозиционер на него не явился.
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Справка:
В июле 2013 года Ленинский районный суд Кирова признал Навального и Офицерова виновными в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они незаконно получили от КОГУП «Кировлес» 10 тыс. куб. м леса стоимостью 16 млн руб. для компании Офицерова — ООО «Вятская лесная компания» — и затем продали.
В феврале 2016 года судьи ЕСПЧ признали, что российская сторона нарушила права Навального и второго осужденного Петра Офицерова на справедливое разбирательство (ст.6 Европейской конвенции по правам человека) во время рассмотрения «дела «Кировлеса», а также права, закрепленные ст. 7 — право получить наказание на основании закона. Верховный суд России отправил дело на пересмотр в Ленинский райсуд Кирова.