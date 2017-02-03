Навальный: Приеду в Петербург, несмотря на запреты

Глава Фонда борьбы с коррупцией оппозиционер Алексей Навальный 4 февраля намерен посетить Петербург. Ранее суд запретил политику выезжать за пределы Кирова до 10 февраля.

Как сообщила "Фонтанке" руководитель петербургского предвыборного штаба Алексея Навального Полина Костылева, оппозиционер приедет в Северную столицу, чтобы провести пресс-конференцию и встретиться с волонтерами. Время прибытия в Петербург и транспорт, которым воспользуется оппозиционер, неизвестны. При этом Костылева не исключила, что оппозиционера могут попытаться не выпустить из Кирова.

Напомним, что ранее суд в Кирове запретил Навальному до 10 февраля покидать город и гостиницу. При этом сам оппозиционер отказался ставить автограф на подписке о невыезде.

Напомним, что сейчас суд пересматривает дело в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова о "Кировлесе". "Фонтанка" писала о том, что вечером 31 января Навальный прибыл в Киров в сопровождении судебных приставов, поскольку 30 января Ленинский районный суд города удовлетворил ходатайство обвинения о принудительном приводе Навального на заседание, после того как оппозиционер на него не явился.