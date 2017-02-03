В Петербурге у торговцев автомобилями по фиктивным платежкам увели 2 млн

Бухгалтера ООО УК «Первое автомобильное агентство» подозревают в присвоении почти 2 миллионов рублей. Судьбу финансового работника будет решать Приморский районный суд Петербурга.

Как сообщает прокуратура Петербурга 3 февраля, обвиняемая Юлия Дроздова занималась бухгалтерским учетом в компании по продаже подержанных автомобилей. Следствие полагает, что она незаконно переводила на свою карту деньги компании с сентября 2015 по июнь 2016 года. В общей сложности по фиктивным платежным поручениям со счетов фирмы пропали 1 млн 900 тысяч рублей.

Дело о хищении направлено в суд.