В ЖК “MASTER Серебристый бульвар 19” начались монолитные работы

ЖК MASTER Серебристый бульвар 19 совсем скоро начнет подниматься над уровнем земли. В настоящий момент компания MASTER девелопмент приступает к выполнению бетонно-монолитных работ на объекте.

По словам первого заместителя генерального директора MASTER Девелопмент Владимира Антонова, работы по устройству монолитных конструкций ведутся параллельно завершению земляных работ. Это не нарушает технологии возведения и позволяет укладываться в заявленные сроки.

- На данный момент выполнена вся подбетонная подготовка под паркинг, бетонируются приямки, основания под башенный кран. Подрядчиком по монолитным работам является компания ЗАО «СК «Евромонолит». Это очень опытный авторитетный подрядчик, который и как подрядчик и как генеральный подрядчик, имеет отношение к огромному количеству объектов в Санкт-Петербурге, – комментирует Владимир Антонов.

Согласно графику предполагается, что первый этаж будет возведен уже в апреле.

Жилой комплекс MASTER Серебристый бульвар 19 возводится компанией MASTER Девелопмент в шаговой доступности от станции метро «Пионерская» и в непосредственной близости от Удельного парка. В 19-этажном здании с подземной парковкой разместится 102 квартиры. ЖК возводится в обжитом районе со сложившейся инфраструктурой, поблизости уже имеется 15 гимназий и школ, несколько детских садов и другие социально-культурные учреждения.

Справка о компании «MASTER девелопмент»