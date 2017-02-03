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03.02.2017 13:03

В ЖК “MASTER Серебристый бульвар 19” начались монолитные работы

В ЖК “MASTER Серебристый бульвар 19” начались монолитные работы
ЖК MASTER Серебристый бульвар 19

ЖК MASTER Серебристый бульвар 19 совсем скоро начнет подниматься над уровнем земли. В настоящий момент компания MASTER девелопмент приступает к выполнению бетонно-монолитных  работ на объекте.

По словам первого заместителя генерального директора MASTER Девелопмент Владимира Антонова, работы по устройству монолитных конструкций ведутся параллельно завершению земляных работ. Это не нарушает технологии возведения и позволяет укладываться в заявленные сроки.

 - На данный момент выполнена вся подбетонная подготовка под паркинг, бетонируются приямки, основания под башенный кран.  Подрядчиком по монолитным работам является  компания ЗАО «СК «Евромонолит». Это очень опытный авторитетный подрядчик, который и как подрядчик и как генеральный подрядчик, имеет отношение к огромному количеству объектов в Санкт-Петербурге, – комментирует Владимир Антонов.

Согласно графику предполагается, что первый этаж будет возведен уже в апреле.

Жилой комплекс MASTER Серебристый бульвар 19  возводится компанией MASTER Девелопмент в шаговой доступности от станции метро «Пионерская» и в непосредственной близости от Удельного парка. В 19-этажном здании  с подземной парковкой  разместится 102 квартиры. ЖК возводится в обжитом районе со сложившейся инфраструктурой, поблизости уже имеется 15 гимназий и школ, несколько детских садов и другие социально-культурные учреждения.

Справка о компании «MASTER девелопмент»


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