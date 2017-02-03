Петербуржцы стали чаще менять операторов сотовой связи

Более трехсот тысяч петербуржцев воспользовались возможностью сохранить номер мобильного телефона при переходе от одного оператора к другому. Об этом сообщили «Фонтанке» в Центральном научно-исследовательском институте связи (ЦНИИС).

По данным Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, в целом по России перенесено уже более пяти миллионов номеров, причем почти половина из них – за 2016 год (таким образом, спрос на услугу увеличился на 42,5 процента).

«Вводя услугу переносимости номера, мы стремились обеспечить высокий уровень конкуренции на российском рынке мобильной связи. За три года действия принципа Mobile Number Portability (MNP) мы отмечаем успешную реализацию задуманного», – убежден глава ведомства Николай Никифоров.

Координатором системы выступает ЦНИИС. По его данным, сервисом MNP за все время воспользовались 332 тысячи абонентов сетей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе почти 152 тысячи сменили оператора в 2016 году.

В Минкомсвязи намерены продолжить работу по совершенствованию процедуры перехода одного абонента к другому с сохранением номера.

Напомним, что система MNP была запущена в декабре 2013 года, но за первый год ею воспользовались менее 1 млн абонентов. По закону за перенос номера пользователь должен заплатить 100 рублей, а сама процедура занимает не менее восьми дней. Вместе с тем, некоторые операторы (например, Теле2) для привлечения новых клиентов не только компенсируют эти расходы, но и предоставляют пришедшим со своими номерами абонентам специальные бонусы.