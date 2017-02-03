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03.02.2017 13:20

Смольный выберет и поддержит полезные НКО

В Петербурге в ближайшее время появится новый тип некоммерческих организаций – исполнители общественно полезных услуг. Законопроект о поддержке таких НКО поддержали 3 февраля на комитете по законодательству петербургского парламента.

Как сообщает корреспондент "Фонтанки" из Мариинского дворца в петербургском законопроекте прописана денежная и имущественная помощь таким организациям на срок не менее 2-х лет, также возможность предоставления бесплатного эфира и печатных площадей в государственных СМИ. Предполагается, что выберет, кому помогать, а кому – нет, комитет по социальной политике Смольного, проведя конкурс.

Как сообщил председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок, пока не ясен объём бюджетных средств, который понадобится для поддержки соответствующих НКО. Их определит профильный комитет Смольного во время корректировки текущего или утверждения нового бюджета Петербурга.

Стоит отметить, что отдельно в законопроекте прописано, что "полезными" НКО не могут стать "иностранные агенты" и неплательщики налогов.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, помочь социальным НКО поручил президент Владимир Путин ещё в 2015 году. В 2016 году Федеральным Собранием РФ был принят соответствующий закон. С 1 января 2017 года он вступил в силу. Федеральной нормой предусмотрена возможность помощи социально полезным НКО. К ним могут быть отнесены организации, оказывающие социально-бытовые, медицинские, психологические услуги, а также организации, помогающие инвалидам, сиротам, пожилым людям, страдающим алкогольной или наркотической зависимостью, беженцам и другим категориям граждан. Получить статус "полезной" НКО можно в Минюсте. Но рамочный Федеральный закон должен быть дополнен соответствующим законом субъекта Федерации. Который конкретизирует эту помощь на местном уровне, определит критерии и порядок её получения, объем и источники финансирования.


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