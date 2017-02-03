Дело о гибели зампреда ЗакСа Павла Солтана и его супруги дошло до суда

Всеволожский районный суд Ленобласти рассмотрит дело водителя, обвиняемого в гибели вице-спикера ЗакСа Петербурга Павла Солтана и его жены. В ДТП, случившемся в августе 2016 года, также пострадала дочь политика и еще два человека, в том числе ребенок.

Как сообщает 3 февраля пресс-служба Генеральной прокуратуры, прокуратура Ленинградской области утвердила обвинительное заключение по делу Дмитрия Изотова. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью трёх лиц.

По версии следствия, 14 августа 2016 года водитель «Мерседеса Бенц С 200» Изотов на 43 км трассы «Парголово-Огоньки» выехал на встречку, где столкнулся с «Тойотой».

«В результате ДТП водитель «Тойоты» – заместитель председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Солтан и его супруга погибли, а их дочь и два пассажира автомобиля «Мерседес Бенц С 200», включая малолетнего ребёнка, тяжело пострадали», – сообщает пресс-служба.

Отметим, что получившая тяжелые увечья в аварии дочь Солтана — Анастасия — погибла при падении с высоты 24 ноября 2016 года.