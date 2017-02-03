Еще
16:14 03.02.2017
Пришлите свою новость!
16:11
Бастрыкин наградил финских коллег медалями
16:08
Массовое ДТП собирает пробку на юге КАД
15:36
В Кронштадте ликвидировали аварию на теплотрассе
15:32
Сайт стадиона на Крестовском рухнул из-за наплыва желающих попасть на тестовое шоу 11 февраля
15:28
Из горящей квартиры на Народной спасли мужчину
15:25
В Кремле ответили на критику Лукашенко о границе
15:18
КС разберётся, может ли власть изымать налоговые возвраты
15:06
Открыта регистрация добровольцев на тестирование стадиона «Крестовский»
15:01
"Квадрат.ру": ГУИОН продолжит сокращать в Петербурге ПИБы
14:56
Трубопровод на Ярослава Гашека обещают починить к вечеру
14:54
Обвинение по делу «Кировлес-2» требует для Навального условный срок
14:53
Лукашенко: РФ никогда не станет оккупировать Белоруссию
14:42
Петербургский ИТ-стартап получил грант на 2 млн из Фонда Бортника
14:34
ЦБ сохранил ключевую ставку в размере 10%
14:30
«ДП»: Власти Петербурга грозятся наказать нелегальных рантье
14:26
Жителей Петербурга будут судить за драку с полицией
14:21
Путин о зарплатах: Есть шанс немножко приподняться
14:03
Лукашенко: С Путиным мы дружны, хоть и ссоримся
13:48
Навальный: Приеду в Петербург, несмотря на запреты
13:37
В Петербурге у торговцев автомобилями по фиктивным платежкам увели 2 млн
13:35
"Квадрат.ру": Риелторы становятся серьезными конкурентами застройщиков
13:30
В пяти районах города будут банковские отделения для глухих
13:24
Петербуржцы стали чаще менять операторов сотовой связи
13:20
Смольный выберет и поддержит полезные НКО
13:08
Дело о гибели зампреда ЗакСа Павла Солтана и его супруги дошло до суда
13:04
Верховный суд разъяснил, когда «письма счастья» от ГИБДД не действуют
12:59
В ЗакСе Петербурга решили активнее бороться с уличными торговцами
12:54
В петербургском борделе секс за деньги предлагали иностранки
12:50
ВЦИОМ: Россияне осуждают адюльтер и ксенофобию
12:34
Главный фаворит St. Petersburg Ladies Trophy С получила травму и выбыла из борьбы
12:31
СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели жителей Донецка при артобстрелах
12:16
В КС изучают жалобу о сепаратизме
12:14
Перевозчик: Пассажиры маршрутки, разбившейся на Космонавтов, получат компенсации
12:07
Захарова: Варварскому обстрелу Донецка нет оправданий
12:00
Крысы атаковали Хельсинки
11:46
В Донецке под обстрелами погибли два человека
11:35
ФСБ и РАР накрыли подпольный винзавод в Янино
11:30
Три тонны табака арестовали на Салова и в Апраксином
11:25
Ломбертс: "Зенит" пообещал, что летом я могу уйти
11:17
Глава Рособрнадзора сдаст ЕГЭ по русскому
11:05
Турпоток из России в Финляндию в январе вырос на четверть
11:04
Станцевавший у Вечного огня житель Подмосковья извинился за свой поступок
10:52
По факту ДТП с маршруткой на Космонавтов возбуждено уголовное дело
10:39
Киев сообщил о потерях в Донбассе за минувшие сутки
10:31
8 млн отдала транспортная компания приставам за автобусные билеты в Петербурге
10:25
«Ленфильму» отказали в бесплатной передаче прав на фильмы, снятые до 2002 года
10:19
«Квадрат»: Цены на рынке аренды жилья Петербурга вырастут на 10-15%
10:18
Depeche Mode запели о революции 
10:13
В Фонтанном доме пройдет концерт в пользу «Ночлежки»
10:07
На КАД легковушка легла на крышу
10:04
Смольный заключил контракт на исторический парк РПЦ вопреки предписанию ФАС
10:01
Эрдоган в марте прилетит в Москву на встречу с Путиным
09:55
В финском Тампере пройдет чемпионат мира по снежному танго
09:47
Петербургский врач: Жертвы «супербактерии» есть и в России
09:39
В Петербурге дорожная полиция задержала «Мерседес» «наркофермера» с 3 кг наркотиков
09:26
После ДТП с маршрутками на Космонавтов трое – в тяжелом состоянии
09:14
Наблюдатели ОБСЕ заметили танки и реактивные системы залпового огня в Авдеевке
09:00
В Петербурге пропал студент из Пакистана
08:51
Двое детей пострадали при квартирном пожаре в Колпино
08:40
В ДТП с маршрутками на Космонавтов пострадали восемь человек
08:35
Тюльпанов предложил давать три дня отпуска тем, кто привился от гриппа
08:26
Трое в масках связали петербуржца и отняли полмиллиона
08:17
Шестиклассницу в Петродворце развращали через «ВКонтакте»
08:05
Суд объяснил, почему из Петербурга нужно убрать доску Колчаку
07:58
На Космонавтов маршрутка влетела в столб, есть пострадавшие
01:12
Леонид Фёдоров представит «Псалмы»
00:50
Свора собак насмерть загрызла пенсионерку в центре Москвы
00:40
В ДНР сообщили, что Донецк обстреливают из систем «Ураган»
00:31
В Черное море вошел американский ракетный эсминец
00:22
Цены на нефть снижаются
Предыдущие новости
Архив материалов
Деньги
Версия для печати
03.02.2017 13:30

В пяти районах города будут банковские отделения для глухих

Отделение для людей с нарушениями слуха открывается в Невском районе Петербурга на улице Бабушкина, 111. В нем будут работать сотрудники, понимающие язык жестов. В ближайшее время такие же офисы появятся в Адмиралтейском, Выборгском и Центральном районах Петербурга. Первый петербургский офис для слабослышащих открылся в ноябре прошлого года на Ленинском пр., 168. Но недавно переехал ближе к метро (теперь его адрес – Московский пр., 189).

«Изначально офис Сбербанка на Ленинском проспекте был выбран потому, что здесь проживает наибольшее число людей с нарушениями слуха. Но очень часто сюда приезжают издалека, из других районов, где пока нет специалистов, владеющих языком жестов. Поэтому транспортная доступность очень важна», – поясняет председатель Санкт-Петербургского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Олег Дуркин.

«Мы продолжаем работу над этим проектом. Практические решения, о которых мы говорили в конце прошлого года, одно за другим воплощаются в жизнь. Петербургское отделение «Всероссийского общества глухих» помогает банку наиболее эффективно определить адреса размещения офисов. И в процессе работы мы готовы корректировать их расположение, если это потребуется», – отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Курдюков.

Справка:

По данным ВОЗ примерно 10% населения имеет проблемы со слухом. В Петербурге сейчас проживает более 18 тысяч слабослышащих. Из них свыше 12,5 тысяч состоит на учете в региональном отделении «Всероссийского общества глухих».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
02.02.2017 15:48

Петербургские компании разместили в Северо-Западном банке Сбербанка 132 млрд рублей

Объем средств петербургских корпоративных клиентов Северо-Западного банка Сбербанка на 1 января 2017 года достиг 131,7 млрд рублей.
ПАО «Сбербанк России»
01.02.2017 13:45

Северо-Западный банк Сбербанка в 2 раза увеличил портфель инвестиционных проектов

Количество инвестиционных проектов, профинансированных Северо-Западным банком Сбербанка в 2016 году, выросло в 2 раза по сравнению с 2015 годом. В настоящий момент оно превышает 200 штук.
ПАО «Сбербанк России»
31.01.2017 11:59

Новая методика рыночной оценки залоговых помещений разработана Северо-Западным банком Сбербанка

Северо-Западный банк Сбербанка совместно с СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (СПб ГУП «ГУИОН»; Предприятие) разработали методику оценки рыночной стоимости залоговых встроенных нежилых помещений.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В пяти районах города будут банковские отделения для глухих
Международные резервы России за неделю выросли ещё на 6,6 млрд долларов
Фонд Сороса потерял миллиард долларов своих клиентов
Банк России принял решение по дизайну банкнот в 200 и 2000 рублей
К декабрю 2016-го просрочка россиян по ипотеке снизилась до 125 млрд рублей
Мексиканский песо растёт после инаугурации Трампа
Международные резервы РФ за неделю выросли на 7,7 млрд долларов
Объем внешнего долга РФ оценили в 518,7 млрд долларов
30 тысяч семей Северо-Запада приобрели жилье в кредит от Сбербанка по программе господдержки
Доллар падает, евро растёт
Равнение на карту
Отмена ипотеки с господдержкой: катастрофы не ожидается
На полпути к Нью-Йорку
ЦБ хочет загрузить вкладчиков в интернет
Интерес к рублю скатился на дно
Эксперт: «Цифровые сервисы позволяют колоссально экономить время»
Эксперт: Электронные сервисы безопасны при соблюдении правил
Эксперт: почему люди отказываются от наличных и выбирают электронные сервисы
Эксперт: что полезно знать о банках и их продуктах
От ставки Центробанка лучше не станет
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В ДТП с маршрутками на Космонавтов пострадали восемь человек

«Корюшка по-питерски». Экспресс-рецепт

Похищение коляски с ребенком в Петергофе попало на видео

На КАД столкнулись 16 машин, на Киевском шоссе – больше 10

Шоссе в никуда: Трассу М-11 могут не сдать в срок

В Петербурге начался отбор неслышаших актеров для мюзикла

Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
02.02.2017 15:48
Петербургские компании разместили в Северо-Западном банке Сбербанка 132 млрд рублей
Объем средств петербургских корпоративных клиентов Северо-Западного банка Сбербанка на 1 января 2017 года достиг 131,7 млрд рублей.
ПАО «Сбербанк России»
01.02.2017 13:45
Северо-Западный банк Сбербанка в 2 раза увеличил портфель инвестиционных проектов
Количество инвестиционных проектов, профинансированных Северо-Западным банком Сбербанка в 2016 году, выросло в 2 раза по сравнению с 2015 годом. В настоящий момент оно превышает 200 штук.
ПАО «Сбербанк России»
31.01.2017 11:59
Новая методика рыночной оценки залоговых помещений разработана Северо-Западным банком Сбербанка
Северо-Западный банк Сбербанка совместно с СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (СПб ГУП «ГУИОН»; Предприятие) разработали методику оценки рыночной стоимости залоговых встроенных нежилых помещений.
ГК Эталон
27.01.2017 15:09
Газпромбанк аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота» от ЛенСпецСМУ
25 января 2017 года Газпромбанк аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») возводит в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро в Московском районе Петербурга.
ПАО «Сбербанк России»
26.01.2017 16:05
По услугам ЖКХ клиенты Северо-Западного банка Сбербанка совершили более 71 млн операций
Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка в 2016 году совершили в пользу поставщиков услуг ЖКХ 71 млн операций. Объем платежей составил 113,6 млрд рублей, что на 17% выше аналогичного периода прошлого года.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
26.01.2017 15:52
Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим ипотечным банком России
Банк «Санкт-Петербург» стал лучшим ипотечным банком в России по результатам международного конкурса Global Banking and Finance Review Awards. Экспертный совет конкурса присудил банку победу в номинации Best Mortgage Bank Russia 2016.
ПАО «Сбербанк России»
25.01.2017 15:35
Сбербанк делится знаниями с вузами Санкт-Петербурга
Сегодня, в День студента, Корпоративный университет Сбербанка передаёт книги Серии «Библиотека Сбербанка» 150 вузам в 83 городах России, от Калининграда до Владивостока. Кроме этого, вузы получат доступ к электронной версии «Библиотеки Сбербанка».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.01.2017 13:35
Банк «Санкт-Петербург» выдал кредит компании «Совфрахт»
Банк «Санкт-Петербург» осуществил выдачу средств ПАО «Совфрахт», головной компании группы «Совфрахт-Совмортранс», в рамках установленного кредитного лимита на сумму 500 млн рублей.
ПАО «Сбербанк России»
24.01.2017 10:15
Розничный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка превысил 346 млрд рублей
По итогам 2016 года розничный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка составил 346 млрд рублей, что на 10% выше показателей прошлого года.
ПАО «Сбербанк России»
23.01.2017 10:39
Корпоративный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка достиг 545 млрд рублей
Кредитный портфель корпоративных клиентов Северо-Западного банка Сбербанка на 31 декабря 2016 года составил 545 млрд рублей, что на 4% выше уровня прошлого года.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.