В пяти районах города будут банковские отделения для глухих

Отделение для людей с нарушениями слуха открывается в Невском районе Петербурга на улице Бабушкина, 111. В нем будут работать сотрудники, понимающие язык жестов. В ближайшее время такие же офисы появятся в Адмиралтейском, Выборгском и Центральном районах Петербурга. Первый петербургский офис для слабослышащих открылся в ноябре прошлого года на Ленинском пр., 168. Но недавно переехал ближе к метро (теперь его адрес – Московский пр., 189).

«Изначально офис Сбербанка на Ленинском проспекте был выбран потому, что здесь проживает наибольшее число людей с нарушениями слуха. Но очень часто сюда приезжают издалека, из других районов, где пока нет специалистов, владеющих языком жестов. Поэтому транспортная доступность очень важна», – поясняет председатель Санкт-Петербургского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Олег Дуркин.

«Мы продолжаем работу над этим проектом. Практические решения, о которых мы говорили в конце прошлого года, одно за другим воплощаются в жизнь. Петербургское отделение «Всероссийского общества глухих» помогает банку наиболее эффективно определить адреса размещения офисов. И в процессе работы мы готовы корректировать их расположение, если это потребуется», – отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Курдюков.