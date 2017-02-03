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03.02.2017 12:51

На рынок вышел новый проект Setl City ЖК «МореОкеан»

На рынок вышел новый проект Setl City ЖК «МореОкеан»
ЖК МореОкеан

Компания Setl City приступает к строительству нового жилого комплекса комфорт-класса в Приморском районе, расположенного северо-западнее пересечения улиц Яхтенной и Оптиков.

Здесь появятся 2 жилых дома на 53,5 тыс.кв.м. квартир и 2 детских сада на 60 мест каждый. Эксклюзивный брокер проекта – «Петербургская Недвижимость» – планирует открыть продажи в марте 2017 года.

Помимо жилья и социальной инфраструктуры проектом предусмотрено 2 подземных паркинга на 342 машиноместа и встроенные коммерческие помещения суммарной площадью 4,4 тыс.кв.м. Окончание строительства намечено на середину 2019-го года. Объём инвестиций оценивается в 5 млрд.руб.

Все квартиры – от «студий» до четырёхкомнатных – будут передаваться дольщикам с полной чистовой отделкой по стандартам «Ваниль» (в светлых тонах) и «Шоколад» (в тёмных тонах), включающим в себя кафельную плитку и полный комплект сантехники в санузлах, ламинат, плинтуса с кабель-каналом, обои под окраску, межкомнатные двери с наличниками и фурнитурой. Цветовая гамма отделочных материалов меняется в зависимости от этажа.

ЖК «МореОкеан» отличает выгодное месторасположение: гипермаркеты «Окей» и «Лента» в пешей доступности, 1 км до развязки с ЗСД, 10 минут езды до станции метро «Старая деревня», близость к Юнтоловскому лесопарку.

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»
Справка о компании  Setl City


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На рынок вышел новый проект Setl City ЖК «МореОкеан»
Компания Setl City приступает к строительству нового жилого комплекса комфорт-класса в Приморском районе
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В компании Normann поменялся генеральный директор
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