В ЗакСе Петербурга решили активнее бороться с уличными торговцами

Парламент Петербурга изменит городской закон об административных правонарушениях, дав Государственной инспекции по недвижимости право штрафовать незаконных торговцев. Соответствующий законопроект поддержали депутаты ЗакСа на комитете по законодательству 3 февраля, сообщает корреспондент "Фонтанки" из Мариинского дворца.

По задумке авторов документа, наделение инспекции по недвижимости новыми полномочиями позволит эффективней бороться с массой торговцев, которые размещают свои ларьки, летние кафе или просто торгуют с лотков на государственной земле без соответствующего на то разрешения.

Ряд депутатов от "Единой России" и КПРФ раскритиковали документ, увидев в нем неточность в формулировках.

"За что вы хотите штрафовать граждан – не очень понятно, даже мы запутались", – заявил коммунист Александр Рассудов.

Депутат Алексей Цивилев добавил, что штрафы, которые будут собирать инспекторы, ничтожны – от 2 до 5 тысяч для физических лиц. "Если вы приедете на проспект Ветеранов или Ленинский проспект, увидите в переходах, как торгуют трусами, лифчиками, газировкой. При этом эти люди либо не платят штрафов совсем, либо их бизнес настолько окупаем, что они платят и торгуют дальше", – заявил Цивилев, призвав чиновников усилить меры контроля за подобными личностями.

Доработать законопроект парламентарии решили в рамках второго чтения.